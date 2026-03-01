Morto Rino Marchesi, addio all’ex tecnico di Napoli e Juventus

Il mondo del calcio è in lutto per la morte di Rino Marchesi, ex allenatore di Serie A alla guida di club come Napoli e Juventus. È stato proprio il club azzurro a rendere nota la scomparsa dell’ex tecnico a 88 anni, con un messaggio di cordoglio sul proprio sito, seguito dai bianconeri. “Il presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Rino Marchesi, icona del calcio ed esemplare professionista alla guida tecnica degli azzurri dal 1980 al 1982 e dal 1984 al 1985”, si legge nella nota.

La carriera da calciatore e allenatore di Rino Marchesi

Nativo di San Giuliano Milanese, Marchesi da calciatore ha vestito le maglie di Atalanta, Fiorentina e Lazio, chiudendo la carriera nel Prato. Nell’annata 1960-1961 prese parte a Firenze al double formato dalla Coppa Italia e dalla Coppa delle Coppe. Vanta due presenze con la maglia azzurra della Nazionale Italiana, con cui debuttò a Firenze il 15 giugno 1961, nella partita amichevole vinta per 4-1 contro l’Argentina.

Come allenatore esordì nel 1973 alla guida del Montevarchi, per poi sedere sulle panchine di provinciali quali Mantova, Ternana, Avellino, Como, Udinese, Venezia, Spal e Lecce, nonché di blasonati club quali Napoli, Inter e Juventus. Ottenne le maggiori soddisfazioni professionali quando nel 1981 portò il Napoli a sfiorare la conquista del suo primo Scudetto, giungendo terzo in classifica al termine del campionato. Sempre alla guida della squadra partenopea, fu il primo allenatore italiano di Diego Armando Maradona.

Personaggio schivo e mai polemico, non riuscì a ottenere alla guida della Juventus risultati degni di nota, anche perché la formazione che gli venne affidata era ormai al termine del ciclo legato a Michel Platini. La retrocessione in Serie B con il Lecce, nel 1994, pose di fatto fine alla sua carriera da allenatore.