Champions League, stasera Juventus-Galatasaray: orario, dove vederla e probabili formazioni

La Juventus di Luciano Spalletti è chiamata stasera, mercoledì 25 febbraio, a un’autentica impresa nel ritorno dei playoff di Champions League contro il Galatasaray. Il pesante 5-2 incassato a Istanbul nella gara d’andata lascia poco spazio alle interpretazioni: per continuare il cammino europeo, i bianconeri dovranno vincere con almeno quattro reti di scarto. Il momento non è dei più semplici per la formazione torinese. Dopo il passo falso contro il Como e la netta sconfitta in Turchia, la squadra guidata dal tecnico toscano cerca risposte sul piano del gioco e del carattere. Spalletti è chiamato a sciogliere alcuni dubbi di formazione, ma soprattutto a trasmettere energia, determinazione e lucidità: servirà una prestazione di grande intensità e precisione per ribaltare il -3 maturato all’andata e riaprire la corsa alla qualificazione.

Spalletti: “Poche chances ma ce la giochiamo fino in fondo”

“Le nostre chances sono sicuramente poche ma ce le vogliamo giocare fino in fondo. Sono convinto che domani i calciatori insieme allo stadio lo faranno vedere. Si va per la sostanza, le cose reali, non le cose fumose che poi diventa quasi impossibile andare ad acchiappare. Poi il cliente è scomodo perchè parte da quel risultato lì. Domani ci sarà ancora più riflesso, più cassa di risonanza, ce la vogliamo giocare bene”. Lo ha detto il tecnico della Juventus Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Galatasaray. I turchi si sono imposti 5-2 nel match d’andata.

Dove vedere Juventus-Galatasaray

La sfida sarà trasmessa in diretta su Prime Video. A bordocampo spazio all’analisi con Giulia Mizzoni insieme a Clarence Seedorf, Claudio Marchisio e Fernando Llorente. Gli abbonati Prime potranno seguire la partita tramite l’app di Prime Video, disponibile su smart TV (tra cui Samsung e LG), dispositivi mobili, Amazon Fire TV e Fire TV Stick, tablet Fire, Apple TV, PlayStation, Sky Q, Sky Digital e via web.

Probabili formazioni

Juventus (4-3-3): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly, McKennie; Thuram, Locatelli, Koopmeiners; Conceiçao, David, Yildiz. Allenatore : Luciano Spalletti.

Galatasaray (4-2-3-1): Çakir; Sallai, Sánchez, Bardakci, Jakobs; Torreira, Lemina; Yilmaz, Sara, Lang; Osimhen.

Arbitro, VAR e AVAR

La direzione di gara è stata affidata dalla Uefa a Joao Pinheiro (Portogallo). Con lui gli assistenti Bruno Jesus e Luciano Maia, quarto ufficiale Joao Goncalves. Al VAR Tomasz Kwiatkowski (Polonia), AVAR Jerome Brisard (Francia).