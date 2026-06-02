2 giugno, Protezione civile: "Un onore rappresentare asset fondamentale"

“Per l’intero servizio nazionale di Protezione Civile è un onore partecipare alla festa degli 80 anni della Repubblica. Il Servizio di Protezione Civile è una modalità attraverso cui le istituzioni della Repubblica si organizzano, si coordinano per rispondere alle grandi emergenze – terremoti, alluvioni, incendi boschivi, e ogni altro tipo di evento calamitoso, anche provocato dall’uomo – che ha un impatto sulla popolazione e sulla comunità. Per questo è un onore per noi essere qui per rappresentare questo grande sistema di coordinamento, un asset fondamentale per il nostro Paese”. Così Luigi D’Angelo, direttore dell’Ufficio Gestione dell’Emergenza del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, a margine della parata del 2 giugno ai Fori imperiali a Roma.