Home > Calcio > Infortunio per Lautaro Martinez, cosa si è fatto e possibili tempi di recupero

Le condizioni di Lautaro Martinez rendono ancora peggiore la serataccia dell’Inter contro il Bodo che, dopo il pesante 3-1 subito in Champions League, è in ansia per le condizioni dell’argentino. Il capitano nerazzurro è uscito dopo un’ora dopo aver accusato un fastidio al polpaccio. E nella conferenza post partita, il tecnico Cristian Chivu ha confermato tutte le preoccupazioni del caso: “Lautaro sarà fuori per un bel po’ e vedremo. Non sono un medico, si è fatto male, vedremo dopo gli accertamenti la gravità. E’ un infortunio muscolare“.

Parole che hanno gelato i tifosi dell’Inter, che rischiano ora di perdere il capocannoniere del campionato per diverse settimane. Venerdì si sottoporrà agli esami del caso che potranno dare un verdetto più preciso sull’entità dell’infortunio. Ora che la stagione entra nel vivo, l’Inter già fiaccata da numerosi infortuni, rischia anche di perdere la propria stella, che in stagione ha segnato 14 gol in Serie A e quattro in Champions. Sui social molti tifosi interisti hanno accusato le estreme temperature di Bodo e le condizioni del campo sintetico, celebre per aver mietuto vittime illustri tra le italiane.