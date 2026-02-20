‘Grazia’ a Kalulu, la Figc respinge la richiesta della Juventus

Il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, ha respinto la richiesta di una ‘grazia’ sportiva per il difensore bianconero Pierre Kalulu, avanzata dalla Juve dopo l’espulsione del calciatore francese nella partita con l’Inter con conseguente squalifica per una giornata. Secondo quanto si apprende la decisione del no è stata anche comunicata da poco al club bianconero.

La richiesta di ‘grazia’ secondo Spalletti “atto dovuto”

La Juventus aveva presentato una richiesta di grazia alla Figc per la squalifica di Pierre Kalulu, vittima della simulazione del nerazzurro Alessandro Bastoni. Lo aveva annunciato in conferenza stampa il tecnico bianconero Luciano Spalletti. “Per quanto riguarda Kalulu è un atto dovuto della società, perché si tratta di due ingiustizie evidenti di cui tutti sono stati costretti a prendere atto. Secondo me la società ha fatto bene”, aveva detto il tecnico bianconero.