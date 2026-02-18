Serie A, oggi Milan-Como: orario, probabili formazioni e dove vederla

Milano e Como scenderanno in campo alle 20,45 di oggi, 18 febbraio, per il recupero della 24esima giornata di Serie A. A San Siro i rossoneri hanno ancora una volta la possibilità di restare nella scia dell’Inter nella corsa scudetto. Davanti a loro troveranno la squadra di Fabregas che farà di tutto per rovinare la festa ai padroni di casa e riscattare la sconfitta contro la Fiorentina. Poco più di un mese fa le due compagini si erano affrontate al Sinigaglia, con il successo del Milan per 3-1.

Allegri: “Restiamo lucidi e concentrati”

“Professionalizzare gli arbitri? Non so se serva o meno. Il nostro campionato è bellissimo e queste cose ci saranno sempre. Noi siamo stati capaci però di andare ad analizzare un episodio accaduto nel campionato inglese: ma sono più importanti le questioni tecniche o le decisioni dell’arbitro? Sicuramente non è facile”. Lo ha detto il tecnico del Milan Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa in vista di Milan-Como. “Penso ci siano tante pressioni perché la qualificazione di un’italiana in Champions è questione di vita o di morte. Ecco perché anche noi dobbiamo restare lucidi e concentrati”, ha aggiunto il tecnico rossonero preferendo non entrare nelle polemiche seguite a Inter-Juve. Per l’ex allenatore bianconero “il calcio è diventato velocissimo, non è facile arbitrare a differenza di qualche anno fa. Va migliorato il Var e vanno trovate soluzioni per farlo. Intanto puntiamo ad arrivare all’oggettività, ad esempio se c’è un fuorigioco il corner seguente non può essere assegnato. Parisi e Paz è invece soggettività. Chi deve intervenire? Non è facile indottrinare tutti, il calcio è bello perché il più debole può battere il più forte. Ciò che è successo sabato dispiace a tutti e secondo me a partire dai protagonisti”, conclude.

Le probabili formazioni

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Ricci, Modric, Loftus-Cheek, Bartesaghi; Leao, Nkunku. All. Allegri.

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

Arbitri: Il direttore di gara sarà Maurizio Mariani, con Tegoni e Bindoni assistenti. Quarto uomo Marcenaro, mentre al VAR ci saranno Gariglio e Maresca.

Orario e dove vederla

Milan-Como sarà trasmessa alle 20,45 in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l’app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l’abbonamento ‘Zona DAZN’ la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.