Spalletti contro Chivu: “Inaccettabile che abbia dato del bischero a Kalulu”

Luciano Spalletti, intervistato da Sky Sport è tornato alle polemiche della sfida Inter-Juve. “C’è dispiacere. So che non posso allenare certe situazioni, ma posso far sì che i miei calciatori diventino forti al punto che gli avversari non ti creino certe difficoltà. Se dirò ai miei di tenere le mani in tasca? No, nessuna. Quello che mi spiace è che un bravo ragazzo come Kalulu, dopo due torti colossali, si prenda anche del bischero da Chivu che gli dice come avrebbe dovuto comportarsi”. “Questo è difficilmente accettabile, allora anche io potrei parlare del comportamento dei calciatori dell’Inter, cosa che non devo fare. Cristian lo conosco bene, si sarà accorto di aver sbagliato”, ha spiegato alla vigilia del match d’andata del playoff di Champions League contro il Galatasaray.

“Se io fossi ct convocherei Bastoni? Gattuso deve essere libero di portare i calciatori che vuole, senza alcun tipo di condizionamento. Io purtroppo non sono più ct e quel dispiacere me lo porterò sempre dietro, ma ora abbiamo un allenatore forte che deve fare tutto quello che vuole”.

“Galatasaray? Non possiamo nasconderci”

“Quando si gioca sul doppio confronto come in questo playoff, sono importanti entrambe le gare e la seconda si porta dietro quanto successo nei primi 90 minuti: non sono sfide in cui puoi nasconderti, ogni esitazione sarà un vantaggio preso dagli avversari, soprattutto in stadi e contesti come questo. Mi è piaciuto tanto l’atteggiamento che la squadra ha avuto a Milano: ho detto ai ragazzi che sono orgoglioso di loro e non li cambierei con nessuno”, ha spiegato. “Dobbiamo essere bravi a non subire le prime aggressioni del Galatasaray, a uscirne fuori e a giocare il nostro calcio. Attraverso il palleggio dobbiamo provare a fare la partita che vogliamo, sappiamo che quella sarà la chiave per puntare al successo”, ha aggiunto. “Non portiamo qui dentro quanto accaduto nella gara precedente, ma quello che andremo a fare: meglio fare pulizia e tornare in campo con l’entusiasmo corretto e la felicità di sfidare dei grandi avversari. Questa è una partita che giustamente sentono tutti, i ragazzi stanno bene e il gruppo è al top davanti a un contesto del genere: non c’è bisogno di alzare l’asticella, ma da dimostrare che siamo all’altezza di queste gare“, ha proseguito il tecnico bianconero. “Queste sfide possono essere una svolta per chiunque, ci siamo allenati ieri e fino a domani sera non vedrò i giocatori in azione: dobbiamo valutare la condizione di Thuram, ma anche quelle di altri ragazzi”.