Inter-Juventus, Moratti: “Bastoni? Ha fatto una simulazione entusiasta”

Massimo Moratti a Radio anch’io sport su Rai Radio 1 ha detto la sua sulle polemiche scoppiate dopo Inter-Juventus di sabato sera con la simulazione del difensore nerazzurro Bastoni che ha portato all’espulsione del bianconero Kalulu. Il match si è poi risolto nei minuti finali con successo della squadra di Chivu per 3-2 con la Juve ridotta in 10 per 50 minuti.

“Ormai le simulazioni infastidiscono – ha spiegato l’ex patron nerazzurro – questa di Bastoni è stata una simulazione entusiasta, nel senso che ha fatto un salto incredibile da un allungamento del braccio dell’avversario che poi si è pentito ma che ha messo in condizioni Bastoni di approfittare della situazione. Il ragazzo si è entusiasmato per questa possibilità che si è risolta in un’ingiustizia perché certamente l’altro giocatore non aveva fatto un fallo grave”.

Moratti: “Juve vittima? La storia non la ricorda così”

Moratti poi ha commentato la telefonata di John Elkann ha telefonato al presidente della Federcalcio Gravina per lamentarsi dopo Inter-Juve. “Sono cambiati i tempi, adesso la Juve si lamenta, fa la vittima ed è vittima oggi certamente di un fatto nuovo. Mi sembra che abbia un po’ esagerato nelle proteste come se fosse una vittima terribile del calcio italiano, cosa che la storia non la ricorda così e non la vede così.

Moratti: “Lo scudetto? Mai illudersi mai considerarsi arrivati”

L’ex patron nerazzurro a Radio anch’io sport ha parlato anche della volata scudetto che vede l’Inter con 8 punti di vantaggio sul Milan secondo in classifica mentre le altre avversarie sono ancora più attardate. Quali errori non deve fare la squadra di Chivu per non ripetere la passata stagione quando da un possibile triplete si è arrivati a un nulla di fatto? “Importante non illudersi mai e non pensare mai di essere arrivati alla fine fino all’ultimo minuto. È tutto in pericolo e per vincere proprio bisogna soffrire nella vita fino in fondo e questo l’Inter l’ha imparato l’anno scorso e credo che sia valido anche per quest’anno”, le parole di Moratti.

La rabbia della Juventus

Nel post partita la rabbia della Juventus. Il dirigente Giorgio Chiellini, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, non ha usato mezzi termini: “Non si può parlare di calcio dopo quello che è successo oggi. È successo qualcosa di inaccettabile. L’ennesimo episodio da inizio stagione che capita a noi ma anche ad altri. Non è accettabile un errore così che rovina una partita del genere. Questo è lo spettacolo che diamo nel mondo e bisogna cambiare subito”.

Chiellini ha poi puntato il dito contro il protocollo VAR: “Il protocollo Var andrà cambiato, ma a volte vengono prese decisioni affrettate. Non siamo i primi e non saremo gli ultimi a lamentarci. Hanno già parlato anche Conte, De Rossi e altri”. Il dirigente ha infine aggiunto: “In questo momento c’è un gruppo che non funziona e in certe situazioni dovrebbe esserci anche qualcuno che ci mette la faccia”. Parole fortissime che alimentano il dibattito sulla gestione arbitrale in Serie A.