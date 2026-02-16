Fantacalcio, la Lega Serie A ‘compra’ la maggioranza della società che detiene l’app: l’annuncio ufficiale

Simonelli: “Il prodotto sarà sempre più appetibile, con la possibilità di arricchirlo con le nostre immagini e svilupparlo anche all’estero”

“Nell’Assemblea odierna abbiamo preso una serie di decisioni, la più importante è quella relativa al gioco del fantacalcio: la Lega Calcio Serie A ha infatti deliberato, con 15 voti favorevoli, 3 contrari e 2 astenuti, l’acquisizione della maggioranza della Società che detiene Fantacalcio.it e le relative applicazioni. Il prodotto sarà sempre più appetibile per gli utenti, con la possibilità di arricchirlo con le nostre immagini e svilupparlo anche all’estero”. Lo ha detto al termine dell’Assemblea di Lega Calcio Serie A odierna dal Presidente Ezio Simonelli.

“Abbiamo poi approvato le modifiche statutarie al cosiddetto ‘paracadute‘, che consentiranno alle Società che dovessero retrocedere in Serie B di utilizzare questo ‘paracadute’ già ai fini degli indici di liquidità. Inoltre abbiamo stipulato una serie di accordi in ambito commerciale, tra i quali la proroga dell’accordo con l’ICE (Istituto per il Commercio Estero). Abbiamo rinnovato questo accordo con grande soddisfazione del Ministero degli Esteri, dell’ICE, ma anche ovviamente nostra, perché essere al servizio del Paese credo sia qualcosa che tutti noi amiamo. E’ stato infine confermato, all’unanimità, Umberto Marino dell’Atalanta nel Consiglio Direttivo del Settore Tecnico della FIGC”, ha aggiunto.