Cremonese-Napoli, 20 Daspo ai tifosi per le violenze

La Polizia di Stato della Questura di Cremona ha disposto 20 Daspo, per complessivi 50 anni, nei confronti di 16 ultras partenopei e 4 supporter cremonesi. I fatti si riferiscono ai fatti avvenuti prima e dopo l’incontro di campionato tra le due squadre dello scorso 28 dicembre. In particolare, si sottolinea, prima dell’inizio del match, una ventina di ultras napoletani – giunti in città a bordo di un minivan e due autovetture, tutti noleggiati, muovendosi sempre insieme tra le strade e piazze nei pressi dell’impianto sportivo – avevano aggredito durante gli spostamenti prima un sostenitore grigiorosso diretto allo stadio, sottraendogli una sciarpa ed un cappellino con i colori ufficiali della Cremonese e, poco dopo, in un’area di parcheggio adiacente allo stadio Zini, altri due tifosi cremonesi, uno dei quali, anziano. Durante la partita, nel settore della tifoseria ospite, venivano poi accesi alcuni fumogeni. A seguito dell’analisi di numerose immagini, la Digos della Questura di Cremona è riuscita ad individuare 14 componenti del gruppo degli ultras partenopei (tra cui gli autori delle azioni delittuose) nonché due dei responsabili delle accensioni dei fumogeni all’interno dello stadio. Al termine della gara, invece, circa 50 ultras della Cremonese avevano tentato di raggiungere, travisati e brandendo aste e bastoni, il settore della tifoseria ospite, venendo però fermati dall’intervento di una squadra del Reparto Mobile. Anche in questo caso, la Digos di Cremona, a seguito dell’analisi delle videoriprese effettuate da personale della Polizia Scientifica, è riuscita ad individuare quattro supporter cremonesi travisati ed in possesso di strumenti atti all’offesa.