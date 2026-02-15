Parma-Verona 2-1, i ducali vincono nel finale. Tra Cremonese-Genoa finisce 0-0

Grazie ad un gol di Pellegrino nei minuti di recupero, il Parma piega il Verona 2-1 in una gara valida per la 25/a giornata di Serie A. Tre punti pesantissimi per i ducali che si portano a 29 punti a +8 sulla zona retrocessione, seconda vittoria di fila in campionato. L’Hellas resta invece inchiodato all’ultimo posto con 15 punti. Al Tardini partenza sprint del Parma, che dopo quattro minuti trova il vantaggio al primo tiro in porta con una giocata deliziosa di Bernabè che, servito da Keita, stoppa di sinistro, la palla si alza leggermente ed il centrocampista spagnolo calcia al volo sempre con il sinistro, alle spalle di Montipò. Il Verona tenta una timida reazione ma all’11′ minuto resta anche in dieci uomini per l’espulsione diretta di Orban per proteste. Il Parma controlla la gara e sfiora il raddoppio in un paio di occasioni sulle quali è bravo Montipò. Il Verona sembra con le spalle al muro ma al 43’ trova a sorpresa il pari con Harroui che trasforma un rigore concesso per fallo di Circati su Bowie. Nella ripresa la partita resta spettacolare, con il Parma subito vicino al gol con Nicolussi Caviglia e con una traversa di Strefezza. I ducali insistono e sfiorano la rete anche con Ondrejka e Pellegrino. Ed è proprio il centravanti argentino in pieno recupero a trovare il gol vittoria con un colpo di testa su cross di Nicolussi Caviglia. Per il bomber sudamericano, fresco di rinnovo è il settimo centro in campionato.

Cremonese-Genoa 0-0

Termina 0-0 la sfida tra Cremonese e Genoa, valida per la 25/a giornata di Serie A. Un risultato che lascia sostanzialmente invariate le posizioni in classifica delle due squadre, appaiate a quota 24 punti a +4 sulla zona retrocessione. Primo tempo a reti inviolate allo Zini, padroni di casa pericolosi in avvio con Vardy poi è il Genoa a spingere con maggior determinazione. Liguri vicini al gol prima con Messias e poi con Norton-Cuffy. Nella ripresa ancora Messias pericoloso per il Genoa. Con il passare dei minuti viene fuori la Cremonese, la squadra di Nicola nel giro di un paio di minuti sfiora il vantaggio prima con Grassi e poi con Thorsby. In pieno recupero ancora la Cremo sfiora il gol vittoria con una traversa clamorosa di Bonazzoli. De Rossi si salva.