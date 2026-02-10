Coppa Italia 2026, Napoli-Como 6-7 ai rigori: Fabregas in semifinale contro l’Inter

Il Como sconfigge il Napoli ai rigori e vola in semifinale di Coppa Italia dove incontrerà l’Inter. La squadra di Cesc Fabregas ha vinto 7-6 grazie alla parata decisiva di Butez sul tiro dal dischetto di Lobotka. Nei 90′ minuti regolamentari reti di Baturina (39′) per i comaschi e Vergara (46′) per gli azzurri. Mercoledì 11 febbraio si gioca l’ultimo quarto di finale tra Bologna e Lazio (alle ore 21.00), chi vince sfiderà l’Atalanta che ha superato la Juventus con un perentorio 3-0.