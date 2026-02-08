Home > Calcio > Serie A, oggi in campo Inter e Juve: partite, probabili formazioni e dove vederle

Sono quattro le partite di Serie A in programma oggi, 8 febbraio 2026, e valide per la 24esima giornata di campionato. Si comincia alle 12,30 con Bologna-Parma, per proseguire poi alle 15 con Lecce-Udinese, quindi Sassuolo-Inter alle 18 e stasera alle 20,45 Juventus-Lazio.

L’Inter cerca di consolidare la fuga, la Juve il riscatto

Al Dall’Ara il Bologna cercherà d’interrompere il filotto negativo di tre sconfitte consecutive. In casa i rossoblù non vincono in campionato dallo scorso novembre, e contro un Parma che nelle ultime due partite ha incassato otto gol, la possibilità di tornare alla vittoria casalinga è più che concreta. A Lecce l’Udinese galvanizzata dal successo sulla Roma della scorsa settimana, cercherà di confermare il trend positivo delle ultime due giornate; i pugliesi dal canto loro cercano ancora la prima vittoria in campionato del 2026. L’Inter a Reggio Emilia cercherà di consolidare la fuga in testa alla classifica, contro un ostico Sassuolo reduce da due vittorie consecutive. Cercherà di rimanere aggrappata al gruppo di testa la Juventus che proverà a far dimenticare ai suoi tifosi la delusione dell’eliminazione dalla Coppa Italia, contro una tutt’altro che irresistibile Lazio.

Probabili formazioni

Bollogna-Parma, stadio Dall’Ara ore 12,30

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumí, Heggem, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro.

Parma (4-3-3): Corvi; Delprato, Circati, Troilo, Valeri; Bernabé, Keita, Nicolussi Caviglia; Strefezza, Pellegrino, Ondrejka.

Lecce-Udinese, stadio Via del Mare ore 15

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gaspar, Coelho Oliveira, Ndaba; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Banda; Cheddira.

Udinese (4-4-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet, Zemura; Ehizibue, Atta, Karlström, Ekkelenkamp; Zaniolo, Bayo.

Sassuolo-Inter, Mapei Stadium, ore 18

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Kone; Berardi, Pinamonti, Lauriente.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez.

Juventus-Lazio, Juventus Stadium, ore 20,45

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Gatti, Cambiaso; Locatelli, Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; David. All.: Spalletti

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Taylor, Cataldi, Basic; Isaksen, Maldini, Pedro. All. Sarri

Dove vedere le partite

Bologna-Parma sarà visibile su DAZN 1 a partire dalle 12,30. Alle 15, sempre su DAZN 1 inizierà invece Lecce-Udinese. Alle 18, il match Sassuolo-Inter sarà visibile su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Stasera la partita Juventus-Lazio sarà in programmazione su DAZN 1.