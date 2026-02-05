E’ morto Cesare Castellotti, se ne va a 86 anni lo storico volto di ‘Novantesimo Minuto’

E’ morto Cesare Castellotti, ex giornalista e capo redattore di Rai Sport e volto storico della celebre trasmissione ‘Novantesimo Minuto’. A darne la notizia, Carlo Nesti sul suo profilo Facebook: “Grande, e nobile, professionista. È stato, nella Rai di Torino, prima segretario di redazione, e poi, per circa 20 anni, capo-servizio del nucleo sportivo, formato da Barletti, Costa, Calcagno e me. Volto storico del ‘Novantesimo minuto’ di Paolo Valenti. È diventato Vettorello, nella spassosa imitazione di Teo Teocoli. Ha amato più il golf, la sua vera passione, che non il calcio. E ha adorato il Brasile, la sua ‘terra promessa’”.