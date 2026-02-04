Roma, Pellegrini con gli alunni del progetto 'Scuola attiva': "Sport è disciplina e aiuta nei rapporti"

“È sempre bello passare del tempo con i bambini, soprattutto per me che li amo. Sono la parte pura del mondo che non ha secondi fini”. Lorenzo Pellegrini, calciatore della Roma, ha fatto visita questa mattina all’istituto comprensivo Matteo Ricci, nella Capitale, fermando­si a parlare con i bambini e rispondendo alle loro domande. “Mi hanno chiesto l’importanza dello sport, le mie passioni da piccolo. Ho risposto loro esattamente come rispondo ai miei figli e cioè che lo sport è importante, non solo il calcio. Ti dà tanto, ti dà disciplina, ti aiuta a creare amicizie e ad avere rapporti. Sulla Roma? No, non mi hanno chiesto niente”. La visita rientra nel progetto “Scuola Attiva”, promosso da Sport e Salute che, insieme ad Adidas, anche le “lezioni in palestra” con gli incontri dei campioni coi piccoli alunni.