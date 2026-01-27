Coppa Italia 2025-2026, Fiorentina-Como 1-3: gli uomini di Fabregas espugnano il Franchi

Il Como batte la Fiorentina 3-1 e vola ai quarti di finale di Coppa Italia. Altro ko della Viola che perde in rimonta, dopo il vantaggio iniziale di Piccoli, affondata dalle reti di Sergi Roberto, Nico Paz e il rientrante Alvaro Morata. Si completa così il tabellone dei quarti di finale della competizione con la squadra di Fabregas che entra nelle storia e sfiderà il Napoli al Maradona per un posto in semifinale. Le altre sfide saranno Juventus-Atalanta, Bologna-Lazio e Inter-Torino.