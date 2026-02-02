Cristiano Ronaldo non vuole giocare con l’Al Nassr: ecco perché

Clamoroso in Arabia Saudita: Cristiano Ronaldo è determinato a saltare la prossima partita dell’Al Nassr, in programma questo lunedì contro il vicino Al-Riyadh, per la 20/a giornata del campionato saudita, secondo quanto appreso da A Bola. Il motivo, contrariamente a quanto inizialmente riportato dalla stampa saudita, non ha nulla a che fare con le condizioni fisiche dell’attaccante portoghese, considerando il duello contro i campioni dell’Al Ittihad, allenato da Sérgio Conceição, in programma venerdì prossimo, 6 febbraio.

Secondo una fonte interna all’Al Nassr, Ronaldo è insoddisfatto della gestione che il PIF (Fondo Pubblico di Investimento dell’Arabia Saudita) sta portando avanti nel club che rappresenta da tre anni, soprattutto in confronto al trattamento riservato ai rivali dell’Al Hilal di Simone Inzaghi, anch’essi gestiti dallo stesso fondo. Il capitano della squadra Cristiano si lamenta del disinvestimento nell’Al Nassr. Il tecnico Jorge Jesus non ha ricevuto i rinforzi richiesti, e la prova è che l’unico giocatore ingaggiato in questa sessione invernale di calciomercato è stato Haydeer Abdulkareem, un centrocampista iraqeno di 21 anni.