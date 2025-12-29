Cristiano Ronaldo: “Smetterò solo dopo aver segnato 1000 gol”

Cristiano Ronaldo ha espresso la sua determinazione a segnare 1.000 gol entro la fine della sua carriera. E la superstar portoghese quarantenne non ha dubbi di riuscirci. “Raggiungerò sicuramente quel traguardo, se non ci saranno infortuni”, ha detto l’attaccante domenica sera ai Globe Soccer Awards di Dubai, dove è stato nominato miglior giocatore del Medio Oriente.

Ronaldo ha raggiunto quota 956 gol in carriera segnando una doppietta per l’Al-Nassr nella Saudi Pro League sabato. Il suo bottino include il record internazionale maschile di 143 gol per il Portogallo, che il fuoriclasse di Madeira guiderà ai Mondiali del prossimo anno in Stati Uniti, Canada e Messico. All’inizio del prestigioso torneo, Ronaldo, cinque volte vincitore del premio di miglior giocatore del mondo, avrà 41 anni.

Cristiano Ronaldo: “Sono ancora molto motivato”

“Sono ancora molto motivato a continuare”, ha detto l’ex attaccante di Real Madrid, Manchester United e Juventus sul palco dopo aver ricevuto il premio. “Non importa dove gioco – in Medio Oriente, in Europa – mi piace sempre giocare a calcio, vincere trofei, segnare gol e voglio continuare così”. “Sapete qual è il mio obiettivo: voglio vincere più trofei e voglio raggiungere il numero che tutti voi conoscete”, ha quindi dichiarato con riferimento proprio allo storico traguardo dei 1000 gol in carriera superato per ora soltanto da Pelè. La Coppa del Mondo è uno dei pochi trofei che mancano nella collezione del campione lusitano, mentre ha vinto l’Europeo con il Portogallo nel 2016.