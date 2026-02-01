Como-Atalanta 0-0, Nico Paz sbaglia un rigore nel finale

Per il talento argentino è il terzo tiro dal dischetto fallito da quando gioca nel campionato italiano

Finisce 0-0 il match tra Como e Atalanta, valido per la 23a giornata di Serie A. Nico Paz al 98′ spreca una grande occasione e si fa parare da Carnesecchi il calcio di rigore concesso dopo l’intervento del Var per un fallo di mano di Scalvini. Per l’argentino è il terzo tiro dal dischetto fallito da quando gioca nel campionato italiano. I bergamaschi – che giocavano in 10 dall’ottavo minuto per l’espulsione di Ahanor – salgono al 7° posto in classifica con 36 punti mentre i lariani, sesti a quota 41, rallentano nella corsa per la qualificazione alle coppe europee.

Como-Atalanta: il tabellino

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone (58′ Rodriguez), Da Cunha (87′ Sergi Roberto); Vojvoda (46′ Addai, 80′ Kuhn), Nico Paz, Baturina; Douvikas (58′ Morata). All. Fabregas

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; De Ketelaere (60′ Krstovic), Zalewski (46′ Bellanova, 86′ Kossounou); Scamacca (18′ Sulemana). All. Palladino

Arbitro: Luca Pairetto

Ammoniti: Perrone, Butez, De Roon, Addai, Da Cunha, Bellanova, Krstovic

Espulsi: Ahanor all’8′