venerdì 30 gennaio 2026

Sorteggio Champions League 2026: ai play-off Inter-Bodo, Juve-Galatasaray e Atalanta-Dortmund

Il sorteggio per i play-off di Champions League, Nyon, Svizzera, 30 gennaio 2026 (Martial Trezzini/Keystone via AP)
LaPresse
Decisi gli accoppiamenti a Nyon. Gare di andata il 17 e 18 febbraio

Le squadre italiane finalmente conoscono le loro avversarie ai play-off di Champions League. L’urna di Nyon, in Svizzera, ha sorteggiato i seguenti accoppiamenti:

  • Galatasaray-Juventus
  • Borussia Dortmund-Atalanta
  • Bodo/Glimt-Inter

Gli altri accoppiamenti

  • Monaco-Psg
  • Benfica-Real Madrid
  • Qarabag-Newcastle
  • Club Brugge-Atletic Bilbao
  • Olympiakos-Bayer Leverkusen

Le date dei play-off di Champions League

  • Andata play-off: 17 e 18 febbraio 2026
  • Ritorno play-off: 24 e 25 febbraio 2026

Il calendario dagli ottavi alla finale

  • Ottavi di finale: 10-11 e 17-18 marzo 2026
  • Quarti di finale: 7-8 e 14-15 aprile 2026
  • Semifinali: 28-29 aprile e 5-6 maggio 2026
  • Finale: 30 maggio 2026, a Budapest 

La classifica

  1. Arsenal 24
  2. Bayern Monaco 21
  3. Liverpool 18
  4. Tottenham 17
  5. Barcellona 16
  6. Chelsea 16
  7. Sporting Lisbona 16
  8. Manchester City 16
  9. Real Madrid 15
  10. Inter 15
  11. Psg 14
  12. Newcastle 14
  13. Juventus 13
  14. Atletico Madrid 13
  15. Atalanta 13
  16. Leverkusen 12
  17. Borussia Dortmund 11
  18. Olympiacos 11
  19. Bruges 10
  20. Galatasaray 10
  21. Monaco 10
  22. Qarabag 10
  23. Bodo/Glimt 9
  24. Benfica 9
  25. Marsiglia 9
  26. Pafos 9
  27. Union SG 9
  28. PSV 8
  29. Atletico Bilbao 8
  30. Napoli 8
  31. Copenhagen 8
  32. Ajax 6
  33. Eintracht 4
  34. Slavia Praga 3
  35. Villareal 1
  36. Kairat 1
