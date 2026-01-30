Sorteggio Champions League 2026: ai play-off Inter-Bodo, Juve-Galatasaray e Atalanta-Dortmund

Le squadre italiane finalmente conoscono le loro avversarie ai play-off di Champions League. L’urna di Nyon, in Svizzera, ha sorteggiato i seguenti accoppiamenti:
- Galatasaray-Juventus
- Borussia Dortmund-Atalanta
- Bodo/Glimt-Inter
Gli altri accoppiamenti
- Monaco-Psg
- Benfica-Real Madrid
- Qarabag-Newcastle
- Club Brugge-Atletic Bilbao
- Olympiakos-Bayer Leverkusen
Le date dei play-off di Champions League
- Andata play-off: 17 e 18 febbraio 2026
- Ritorno play-off: 24 e 25 febbraio 2026
Il calendario dagli ottavi alla finale
- Ottavi di finale: 10-11 e 17-18 marzo 2026
- Quarti di finale: 7-8 e 14-15 aprile 2026
- Semifinali: 28-29 aprile e 5-6 maggio 2026
- Finale: 30 maggio 2026, a Budapest
La classifica
- Arsenal 24
- Bayern Monaco 21
- Liverpool 18
- Tottenham 17
- Barcellona 16
- Chelsea 16
- Sporting Lisbona 16
- Manchester City 16
- Real Madrid 15
- Inter 15
- Psg 14
- Newcastle 14
- Juventus 13
- Atletico Madrid 13
- Atalanta 13
- Leverkusen 12
- Borussia Dortmund 11
- Olympiacos 11
- Bruges 10
- Galatasaray 10
- Monaco 10
- Qarabag 10
- Bodo/Glimt 9
- Benfica 9
- Marsiglia 9
- Pafos 9
- Union SG 9
- PSV 8
- Atletico Bilbao 8
- Napoli 8
- Copenhagen 8
- Ajax 6
- Eintracht 4
- Slavia Praga 3
- Villareal 1
- Kairat 1