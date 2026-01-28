Champions League, oggi Borussia Dortmund-Inter: probabili formazioni, quote e dove vederla

Oggi 28 gennaio 2026 è di nuovo tempo di Champions League. Nel ricco calendario europeo, l’Inter sarà impegnata in Germania contro il Borussia Dortmund nel match valido per l’ultima giornata della fase campionato. I nerazzurri hanno 12 punti e sono già qualificati almeno ai playoff, ma con un successo potrebbe ritrovarsi direttamente agli ottavi. Con un punto in meno in classifica, i tedeschi potrebbero a loro volta staccare il pass diretto per gli ottavi imponendosi contro la squadra di Chivu.

Probabili formazioni

Queste le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Inter

Inter (3-5-2) Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Barella, Sucic, Carlos; Lautaro, Thuram. All. Chivu.

Borussia Dortmund (3-4-2-1) Kobel; Emre Can, Anton, Schlotterbeck; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Brandt; Guirassy. All. Kovac.

Dove vedere il match

La partita di Champions League tra Borussia Dortmund e Inter sarà visibile in diretta su Sky e in streaming su Sky Go e Now.

Chivu: “Lautaro non vuole mai riposare, tutti pronti a dare contributo”

“Lautaro non vuole mai riposare, noi non vogliamo mai fare a meno dei nostri giocatori, tutti sono sempre pronti a dare il contributo”, ha detto il tecnico dell’Inter Cristian Chivu in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League in casa del Borussia Dortmund. “Abbiamo perso partite in cui meritavamo di più, ma forse quello che abbiamo ce lo meritiamo. Abbiamo preso un gol alla fine a Madrid, contro il Liverpool è arrivato un rigore nel finale. Contro l’Arsenal abbiamo anche fatto bene, giocando con determinazione e coraggio contro avversario forte: il 3-1 è arrivato a fine partita quando avevamo tre punte e cercavamo il pari. Questa squadra negli ultimi due mesi è cresciuta dal punto di vista mentale e dell’atteggiamento, gli errori poi possono arrivare”.

I bookie premiano l’Inter

I bookmaker ci credono e, riporta Agipronews, offrono il colpo esterno nerazzurro a 2,35 su Better e 2,39 su William Hill, con il pareggio a 3,55 e il segno “1” (come nell’ultimo precedente a novembre 2019) a 2,90 volte la posta. Un nuovo Over è in vantaggio, a 1,65, sull’Under, indicato a 2,15. Fra i risultati esatti in “pole”, in lavagna, l’1-1 a 6,25. In evidenza l’1-2 a 9,50 mentre si sale a 28 per un bis del 3-2, esito dell’ultimo scontro diretto. Fra i marcatori, il centravanti guineano del Dortmund, Sehrou Guirassy è davanti a tutti, nelle quote goal, a 2,75 per il suo quarto centro nel torneo. Gli risponde Lautaro Martinez che insegue il pokerissimo a 3 volte la giocata. “El Toro” ha già segnato contro i tedeschi proprio nell’ultima sfida tra le due squadre.