Fiorentina-Como in Coppa Italia: dove vederla in tv, orario, formazioni e pronostico

Questa sera, martedì 27 gennaio 2026 alle ore 21:00, lo stadio Artemio Franchi di Firenze ospita l’ultimo ottavo di finale della Coppa Italia: Fiorentina-Como. La sfida mette di fronte due squadre con stati d’animo opposti ma ugualmente affamate di vittoria. I viola, ancora invischiati in una difficile lotta salvezza, cercano di salvare la loro stagione e andare avanti in un trofeo che rappresenta ormai l’unica speranza di giocare in Europa il prossimo anno. I lariani, invece, sono protagonisti finora di un’annata da sogno, che vogliono coronare portando a casa la coppa.

Heading to Florence for Coppa Italia 🚆 pic.twitter.com/xiyHLJtct2 — Como1907 (@Como_1907) January 27, 2026

Dove vedere Fiorentina-Como in tv e in streaming

La partita sarà trasmessa in chiaro e gratuitamente su Italia 1, e in streaming su Mediaset Infinity. L’arbitro designato per la gara è Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti Vecchi e Trinchieri e dal quarto uomo Arena. Al VAR ci sarà Camplone, con Fourneau come assistente VAR.

La stagione delle due squadre

Dopo il peggiore avvio di stagione nella quasi centenaria storia del club (nessuna vittoria nelle prime 15 giornate di Serie A), la Fiorentina ha collezionato 11 punti in sei partite tra dicembre e gennaio dopo l’arrivo in panchina di Paolo Vanoli al posto dell’esonerato Stefano Pioli. Ma la sconfitta interna per 1-2 contro il Cagliari dello scorso 24 gennaio ha riportato il club in piena zona rossa (18esimo posto a una lunghezza dal Lecce quartultimo) e la tensione nell’ambiente viola. Dall’altra parte c’è un Como che sta vivendo una stagione sempre più da sogno: con i suoi 40 punti la squadra di Fabregas è al sesto posto in campionato, in piena corsa per l’Europa, mostrando un gioco offensivo spettacolare ed efficace come testimonia il clamoroso 6-0 inflitto al Torino sabato scorso.

Le probabili formazioni

Nei viola, Vanoli dovrebbe operare alcune rotazioni ma mantenere l’ossatura principale della squadra. A centrocampo il ruolo di regista potrebbe essere dato a Hans Nicolussi Caviglia, che però è al centro di voci di mercato sempre più insistenti che lo accostano al Parma. Dovrebbero inoltre fare il loro debutto dal primo minuto i nuovi acquisti di gennaio sulla trequarti: Giovanni Fabbian e Jack Harrison. In attacco Kean ancora indisponibile, toccherà nuovamente a Roberto Piccoli.

Fiorentina (4-1-4-1): De Gea: Fortini, Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Nicolussi Caviglia; Harrison, Brescianini, Mandragora, Gudmundsson; Piccoli. All. Vanoli

Nei lariani, Fabregas dovrebbe confermare il 4-2-3-1 che ha dato ottimi risultati nelle ultime uscite. In avanti dovrebbe guidare l’attacco Douvikas, reduce dalla doppietta contro il Toro, supportato da Kuhn.

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Moreno; Caqueret, Perrone; Kuhn, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

Il precedente di campionato

Le due squadre si sono già affrontate in campionato lo scorso 21 settembre 2025, con il Como che si è imposto al Franchi per 1-2 con un gol in pieno recupero di Addai.

Chi vince affronta il Napoli

Il vincente di Fiorentina-Como affronterà il Napoli nei quarti di finale di Coppa Italia: la gara è programmata per martedì 10 febbraio 2026 al Diego Armando Maradona.

Il pronostico

Le quote dei bookmaker vedono il Como favorito. La vittoria dei lariani è proposta intorno a 2.04-2.25, quella della Fiorentina a 3.10, mentre il pareggio vale circa 3.35.