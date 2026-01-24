Fiorentina-Cagliari 1-2, tre punti fondamentali per i sardi

Vittoria fondamentale in chiave salvezza per il Cagliari, che batte 2-1 al ‘Franchi’ la Fiorentina nel match valido per la 22esima giornata di Serie A e balza all’undicesimo posto in classifica, a quota 25 punti, momentaneamente a +8 sulla zona retrocessione.
Kilicsoy sblocca il risultato con un colpo di testa al 31′ su cross di Palestra, che nella ripresa si mette in proprio e firma in avvio, al 2′, il raddoppio con un diagonale vincente. I toscani tornano sotto nel quarto d’ora finale con la zampata di Brescianini da due passi al 29′ su cross basso di Dodo, ma il risultato non cambia più. Dopo quattro risultati utili consecutivi i viola cadono di nuovo e restano in zona retrocessione, a 17 punti.