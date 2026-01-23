Serie A, Inter-Pisa 6-2

Inter show e prove di fuga nell’anticipo della 22/a giornata di Serie A. La formazione di Chivu ha travolto il Pisa 6-2 nell’incontro disputato a San Siro. Successo in rimonta per i milanesi, chiamati a rispondere alla doppietta iniziale dei toscani firmata da Moreo (11′ e 23′). Zielinski accorcia le distanze su rigore (39′), poi Lautaro Martinez (41′) completa la rimonta. Prima dell’intervallo cala il tris Pio Esposito (47′). Nel finale del secondo tempo padroni di casa a segno altre tre volte, con Dimarco (82′), Bonny (86′) e Mkhitaryan (93′). In classifica Inter a quota 22 e provvisoriamente a +6 sul Milan e +9 sul Napoli. Pisa sempre ultimo con il Verona, a quota 14.