Europa League, oggi Roma-Stoccarda e Bologna-Celtic: orario, probabili formazioni, dove vederle

Giovedì 22 gennaio 2026 l’Europa League torna protagonista con la settima giornata della fase a girone unico. Due squadre italiane scendono in campo in orari diversi: il Bologna apre alle 18:45 ospitando il Celtic al Dall’Ara, mentre la Roma chiude alle 21:00 allo Stadio Olimpico contro lo Stoccarda. Entrambe le formazioni giocano per consolidare la qualificazione alla fase successiva.

Bologna-Celtic, ore 18:45

Bologna-Celtic: come ci arrivano le due squadre

Il Bologna di Vincenzo Italiano affronta il Celtic partendo dalla 13esima posizione nella classifica della fase campionato con 11 punti, frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta. La squadra felsinea è ancora in corsa per l’accesso diretto agli ottavi di finale, riservato alle prime otto classificate e distante due punti. Le ultime due vittorie consecutive contro Salisburgo (4-1 in casa) e Celta Vigo (1-2 in trasferta) hanno rilanciato le ambizioni europee della squadra emiliana. Momento più delicato invece quello del Celtic, che occupa il 24esimo posto con 7 punti, l’ultimo disponibile per avanzare ai playoff. La squadra biancoverde ha vissuto una stagione travagliata dal punto di vista tecnico, con ben quattro allenatori in panchina:

dopo l’inizio con Brendan Rodgers , è arrivato a ottobre per un incarico ad interim il leggendario tecnico Martin O’Neill , che aveva già guidato la squadra dal dal 2000 al 2005, portandola in finale di Coppa Uefa nel 2003

, è arrivato a ottobre per un incarico ad interim il leggendario tecnico , che aveva già guidato la squadra dal dal 2000 al 2005, portandola in finale di Coppa Uefa nel 2003 A dicembre è stato sostituito da Wilfried Nancy , esonerato però dopo appena 33 giorni e sei sconfitte in otto partite

, esonerato però dopo appena 33 giorni e sei sconfitte in otto partite Il 5 gennaio 2026 la società ha quindi richiamato ancora O’Neill. Il 73enne allenatore nordirlandese ha inaugurato il suo secondo ritorno con tre vittorie consecutive tra campionato e Coppa di Scozia, senza subire reti.

In campionato il Celtic occupa il secondo posto con 44 punti dopo 22 giornate, a -6 dalla capolista Hearts.

Bologna-Celtic: orario e dove vederla

La partita Bologna-Celtic si gioca giovedì 22 gennaio 2026 alle ore 18:45 allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Il match sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport 252. Per lo streaming, la gara sarà disponibile su Sky Go e NOW.

Bologna-Celtic: le probabili formazioni

Per quanto riguarda le scelte di Vincenzo Italiano sulla formazione, in porta per i rossoblù tornerà titolare Lukasz Skorupski dopo oltre due mesi di assenza (dal 9 novembre). In avanti invece il tecnico dovrà rinunciare a Riccardo Orsolini e Santiago Castro, entrambi alle prese con problemi influenzali. Il centravanti titolare sarà Thijs Dallinga, supportato da Rowe, Odgaard e Domínguez.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Casale, Miranda; Moro, Ferguson; Rowe, Odgaard, Domínguez; Dallinga. All. Italiano

Celtic (4-3-3): Schmeichel; Ralston, Trusty, Scales, Tierney; Engels, McGregor, Nygren; Yang Hyun-Jun, Maeda, Tounekti. All. O’Neill.

Arbitro Bologna-Celtic

A dirigere la gara sarà l’arbitro greco Vassilis Fotias, alla quarta apparizione stagionale in Europa League. Gli assistenti saranno i connazionali Meintanas e Papadakis, con Tsakalidis come quarto uomo. Al VAR ci sarà Evangelou (Grecia), coadiuvato dall’AVAR Van Driessche (Belgio).

Precedenti e statistiche

Bologna e Celtic non si sono mai affrontate in partite ufficiali. Quello di giovedì 22 gennaio sarà il primo confronto assoluto tra le due squadre.

Roma-Stoccarda: sfida cruciale per gli ottavi diretti

Come ci arrivano le due squadre

La Roma di Gian Piero Gasperini ospita lo Stoccarda in casa. Si tratta di un vero e proprio scontro diretto per agganciare le prime otto posizioni e volare direttamente agli ottavi di finale, evitando gli spareggi di febbraio. Giallorossi e tedeschi hanno infatti lo stesso numero di punti (12), anche se lo Stoccarda ha una migliore differenza reti (+7 contro +5). Entrambe sono proprio a ridosso dell’ottavo posto, che dista solo un punto.

La Roma arriva all’appuntamento europeo in un ottimo momento di forma. La squadra di Gasperini è reduce da tre vittorie consecutive in campionato (Lecce, Sassuolo e Torino) con sei gol fatti e zero subiti, per un totale di 384 minuti senza concedere reti. Il successo per 2-0 a Torino ha permesso ai giallorossi di conquistare il quarto posto solitario in Serie A con 42 punti, a -1 dal Napoli terzo e a +3 sulla Juventus quinta. In Europa League la Roma ha collezionato quattro vittorie e due sconfitte, con l’ultimo periodo particolarmente positivo: tre successi consecutivi contro Rangers (0-2 in trasferta), Midtjylland (2-1 in casa) e Celtic (0-3 in trasferta).

Lo Stoccarda di Sebastian Hoeness si presenta all’Olimpico da imbattuto da sette partite, con un bilancio di cinque vittorie e due pareggi. L’ultima sconfitta risale al 6 dicembre, quando i tedeschi hanno subito un pesante 5-0 dal Bayern Monaco. Nel weekend lo Stoccarda ha pareggiato 1-1 in casa contro l’Union Berlino, mantenendo la quarta posizione in Bundesliga con 33 punti, a pari merito con l’Hoffenheim terzo. L’attacco della squadra è guidato da Deniz Undav, autore di 10 gol in Bundesliga e protagonista anche in Europa League con un gol e tre assist.

Roma-Stoccarda: orario e dove vederla

La partita Roma-Stoccarda si gioca giovedì 22 gennaio 2026 alle ore 21:00 allo Stadio Olimpico di Roma. Il match sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport 252. Per lo streaming, la gara sarà disponibile su Sky Go e NOW.

Le probabili formazioni di Roma-Stoccarda

Gian Piero Gasperini dovrà rinunciare ai nuovi acquisti Malen e Vaz, che non possono essere ancora inseriti in lista Uefa e saranno disponibili solo dalla fase a eliminazione diretta. In attacco dovrebbe esserci Ferguson come unica punta di ruolo. In mediana il tecnico dovrebbe affidarsi a Koné e Pisilli (o Cristante).

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Ghilardi; Rensch, Koné, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gasperini

Stoccarda (4-2-3-1): Nübel; Vagnoman, Chabot, Hendriks, Mittelstädt; Stiller, Karazor; Leweling, Nartey, Führich; Undav. All. Hoeness

Arbitro Roma-Stoccarda

A dirigere la gara sarà l’arbitro inglese John Brooks di Melton Mowbray, alla prima assoluta con entrambe le squadre. Gli assistenti saranno Bennett e Davies, con England come quarto uomo. Al VAR ci sarà l’australiano Gillett, coadiuvato dall’olandese van Boekel come AVAR.

Precedenti e statistiche

Roma e Stoccarda non si sono mai affrontate in competizioni ufficiali UEFA. Sarà il primo confronto assoluto tra le due formazioni.