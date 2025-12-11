Europa League, la Roma vince 3-0 a Glasgow, il Bologna batte 2-1 il Celta Vigo in Spagna

La Roma trova la riscossa in Europa League. Nella sesta giornata della fase campionato la formazione di Gasperini travolge in trasferta il Celtic 3-0 e vede avvicinarsi la qualificazione diretta agli ottavi. A sbloccare il risultato un’autorete di Scales (6′), poi si scatena Ferguson con una doppietta (36′ e 46′). Prima dell’intervallo Engels fallisce un rigore. Giallorossi a quota 12 in classifica.
Successo in rimonta per il Bologna nella serata di Europa League. La formazione di Italiano ha battuto in trasferta il Celta Vigo (1-2) nell’incontro valido per la sesta giornata della fase campionato. Padroni di casa avanti al 17′ con Zaragoza, nella ripresa la risposta degli emiliani con la doppietta di Bernardeschi (rigore al 65′ e rete al 75′, su assist di Cambiaghi). Bologna a quota 11 in classifica.