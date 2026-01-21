Champions League, oggi Juventus-Benfica: orario, probabili formazioni, dove vederla in tv

La Juventus torna protagonista in Champions League nella serata di oggi, mercoledì 21 gennaio 2026, con una sfida cruciale per il prosieguo del cammino europeo. All’Allianz Stadium arriva il Benfica di José Mourinho per la settima giornata della fase campionato, in un match che rappresenta uno snodo fondamentale per entrambe le squadre nella corsa alla qualificazione ai playoff.

Notte di #UCL 💫



🏆 UEFA Champions League

🗓️ 7ª giornata

🆚 Benfica

⏰ 21:00 CET

🏡 Allianz Stadium

#️⃣ #JuveSLB pic.twitter.com/swJpiqFcQC — JuventusFC (@juventusfc) January 21, 2026

L’orario del match e la situazione in classifica delle due squadre

Il fischio d’inizio di Juventus-Benfica è fissato per le ore 21:00. La partita si disputerà allo stadio Allianz Stadium di Torino. I bianconeri arrivano a questo appuntamento occupando il 17° posto nella classifica unica della fase campionato con 9 punti: le vittorie nelle ultime due giornate contro Bodo/Glimt e Pafos hanno rilanciato le ambizioni europee della squadra di Spalletti, che ora si trovano in una posizione che garantirebbe loro l’accesso agli spareggi. I portoghesi invece, al 28esimo posto con 6 punti, a oggi non sarebbero qualificati e hanno disperato bisogno dei tre punti, considerando che l’avversario dell’ultima giornata sarà il Real Madrid.

Spalletti: “Mi aspetto un Benfica aggressivo”

“Da Mourinho sotto l’aspetto della preparazione della partita ti aspetti sempre qualcosa di differente, è una sfida importante per noi e per loro. È uno scontro diretto per cui mi aspetto un Benfica aggressivo, che magari userà anche la ‘furbata’ del suo allenatore, però poi saranno costretti a mettere la loro identità, così come dovremo farlo noi. Sono convinto che verrà fuori una partita bella e interessante“, sono state le parole dell’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, alla vigilia del match.

Mourinho: “Con la Juventus come una finale, sappiamo di dover vincere”

“È una finale come tutte le altre, ovviamente guardando ai punti e alla classifica necessari per qualificarsi è chiaro che abbiamo bisogno di vincere. C’è un po’ di pressione però se domani il pareggio fosse sufficiente avremo paradossalmente delle difficoltà a livello psicologico, invece sappiamo di dover vincere”, ha invece dichiarato il tecnico lusitano, José Mourinho. “Sappiamo contro chi giochiamo, dove giochiamo, ma comunque cercheremo di giocare per vincere. Alla fine si vedrà ciò che ci mancherà per avere l’opportunità di qualificarci (per i playoff, ndr)”.

Le probabili formazioni

Spalletti dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1. In porta torna Di Gregorio dopo il turno di riposo in campionato a Cagliari, a centrocampo Thuram sembra preferito a Koopmeiners. In attacco sarà ancora Jonathan David il riferimento offensivo.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti

Benfica (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Otamendi, Tomas Araujo, Dahl; Barreiro, Aursnes; Prestianni, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis. All. Mourinho

A dirigere il match sarà l’arbitro olandese Serdar Gözübüyük, coadiuvato dagli assistenti connazionali Patrick Inia e Rogier Honig. Il quarto uomo sarà Jeroen Manschot, mentre al VAR opererà il belga Bram Van Driessche, assistito dall’olandese Dennis Higler.

I precedenti

La storia degli scontri diretti sorride nettamente al Benfica. In Champions League, i portoghesi hanno vinto tutti e cinque i precedenti contro la Juventus, segnando 11 gol e subendone solo 4.

9 maggio 1968 – semifinale, andata – Benfica vs Juventus 2-0 (63′ Torres, 69′ Eusebio)

15 maggio 1968 – semifinale, ritorno – Juventus vs Benfica 0-1 (68′ Eusebio)

14 settembre 2022 – fase a gironi- Juventus vs Benfica 1-2 (4′ Milik (J), 43′ rig. Joao Mario (B), 55′ Neres (B)

25 ottobre 2022 – fase a gironi – Benfica vs Juventus 4-3 (17′ Antonio Silva (B), 21′ Kean (J), 28′ rig. Joao Mario (B), 35′ 50′ Rafa Silva (B), 77′ Milik (J), 79′ McKennie (J)

29 gennaio 2025 – fase campionato – Juventus vs Benfica 0-2 (16′ Pavlidis, 80′ Orkun Kocku)

Ecco invece i precedenti nelle altre competizioni europee

4 marzo 1993 – Coppa Uefa, quarti di finale, andata – Benfica vs Juventus 2-1 (11′ 80′ Vitor Paneira (B), 59′ rig. Vialli (J)

17 marzo 1993 – Coppa Uefa, quarti di finale, ritorno – Juventus vs Benfica 3-0 (2′ Kohler, 45+5′ Baggio, 67′ Ravanelli)

24 aprile 2014 – Europa League, semifinali, andata – Benfica vs Juventus 2-1 (2′ Garay (B), 73′ Tevez (J), 84′ Lima (B)

1 maggio 2014 – Europa League, semifinali, ritorno – Juventus vs Benfica 0-0

Dove vederla in tv e in streaming

Juventus-Benfica sarà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video. La miglior partita del mercoledì di Champions League è infatti appannaggio della piattaforma di streaming, che ne detiene i diritti fino al 2031.