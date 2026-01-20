Il Napoli non va oltre il pareggio in Danimarca. La formazione di Conte chiude sull’1-1 in casa del Copenaghen nel match valido per la settima giornata della fase campionato di Champions League. I partenopei non riescono a sfruttare la superiorità numerica dovuta all’espulsione di Delaney nel primo tempo (35′). McTominay sblocca il risultato quattro minuti dopo, ma nella ripresa Larsson trova il pareggio ribattendo in rete dopo il rigore parato da Milinkovic (72′). In classifica Napoli e Copenaghen salgono a quota 8, con una sola lunghezza di vantaggio sulla zona eliminazione.
Champions League, il Napoli non sfrutta l’uomo in più: a Copenaghen finisce 1-1