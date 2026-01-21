Champions League, oggi Atalanta–Athletic Bilbao: orario, probabili formazioni, dove vederla in tv

Reduce da quattro risultati utili consecutivi – sette nelle ultime otto partite – l‘Atalanta nella serata di oggi, mercoledì 21 gennaio 2026, ospita per la settima giornata della fase campionato della Champions League l’Athletic Bilbao.

L’orario del match e la situazione in classifica delle due squadre

Si gioca alle 21 alla alla New Balance Arena di Bergamo. La Dea è determinata a conquistare una vittoria che probabilmente blinderebbe il suo posto tra le prime otto della fase campionato, portandola dunque direttamente agli ottavi. I baschi, a quota 5, inseguono invece un posto nei playoff.

Palladino: “Chance irripetibile, sarebbe straordinario finire tra prime 8”

“Sarebbe straordinario finire tra le prime otto, non vogliamo fare calcoli ma giocare con il nostro spirito. Abbiamo una occasione irripetibile, il calendario è congestionato e vogliamo fare più punti possibili”, ha detto Raffaele Palladino, tecnico dell’Atalanta, a Sky Sport martedì alla vigilia della sfida di Champions contro l’Athletic Bilbao in programma alla New Balance Arena. “Ho apprezzato la scelta di Lookman di anticipare il rientro e la società è stata brava a farlo in tempi record”, ha aggiunto.

Le probabili formazioni

Raspadori non è (ancora) utilizzabile in Champions League ma Palladino ritrova Lookman che però dovrebbe partire dalla panchina e al centro dell’attacco nerazzurro dovrebbe giocare Gianluca Scamacca, supportato da De Ketelaere e Zalewski . Nel Bilbao, il pericolo numero uno si chiama Nico Williams.

Atalanta (3-4-2-1) Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. All: Palladino

Athletic Bilbao (4-2-3-1) Simon; Areso, Vivian, Paredes, Boiro; Jauregizar, Rego; Berenguer, Sancet, N. Williams; I. Williams. All: Valverde

Sarà l’arbitro olandese Danny Makkelie a dirigere Atalanta-Athletic Bilbao. Gli assistenti saranno i connazionali Hessel Steegstra e Jen de Vries, così come il Quarto Ufficiale Allard Lindhout.

Dove vederla in tv e in streaming

Atalanta-Athletic Bilbao sarà trasemssa in esclusiva su Sky, ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport (252) e Sky Sport 4K. Match visibile anche in streaming su Now e Sky Go.