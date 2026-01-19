Nella 21esima giornata di Serie A, il Como cala il tris contro la Lazio all’Olimpico e continua a sognare l’Europa. La formazione di Fabregas si impone 3-0 su quella di Sarri. Grande protagonista del match Nico Paz, autore di una doppietta. A sbloccare il risultato è la rete di Baturina dopo due minuti, con la complicità di una deviazione di Romagnoli. Il raddoppio, al 24′, del citato Nico Paz, che poi si fa respingere da Provedel un rigore al 35′. L’argentino si fa perdonare ad inizio ripresa con un gran sinistro a giro che vale lo 0-3. In classifica Como sesto a 37 punti, Lazio ferma a 28.
Serie A, il Como travolge la Lazio: 0-3 all’Olimpico
L’1-0 siglato Baturina e poi la doppietta di Nico Paz, che sbaglia anche un rigore