Bologna-Fiorentina 1-2, i viola vittoriosi nel ricordo di Commisso

La Fiorentina vince 2-1 al ‘Dall’Ara’ contro il Bologna il match valido per la 21esima giornata di Serie A e può dedicare il successo a Rocco Commisso, il presidente del club viola scomparso ieri all’età di 76 anni.

Partenza sprint dei toscani, che dopo un gol annullato a Ndour trovano ugualmente il vantaggio al 19′ con la zampata di Mandragora su cross dalla sinistra di Gudmundsson. Subito dopo la rete il centrocampista è corso verso la panchina per raccogliere una maglia con il numero 5 e il nome ‘Rocco’ sulle spalle, dedica al presidente scomparso.

Nel recupero del primo tempo Piccoli in scivolata sigla il raddoppio in maniera rocambolesca complice una deviazione fortuita di Freuler. Nella ripresa Italiano ribalta la squadra facendo quattro cambi in contemporanea nell’intervallo, il Bologna reagisce e accorcia le distanze, dopo un palo colpito da Rowe, con un colpo di testa di Fabbian al 43′ ma il forcing finale degli emiliani non produce frutti. La squadra di Vanoli – in tribuna per squalifica – coglie così un successo prezioso in chiave salvezza salendo a 17 punti e agganciando il Lecce quartultimo. Il Bologna invece resta fermo a quota 30, all’ottavo posto.

Vanoli: “Perso un grande uomo, in campo valori che ci ha lasciato”

“Abbiamo perso non solo un presidente ma un grande uomo, siamo vicini a tutta la famiglia, sono giorni particolari e molto tristi. Siamo vicini al loro dolore”. Lo ha detto il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ai microfoni di Dazn dopo il successo ottenuto sul Bologna all’indomani della morte del presidente Rocco Commisso. “Quello che potevamo fare è mettere in campo ciò che lui ci ha lasciato, i valori, il sacrificio – ha aggiunto – Io non l’ho mai conosciuto di persona ma quelle volte che l’ho sentito al telefono mi ha sempre trasferito tutta una serie di valori in cui mi rispecchio molto. Oggi ho detto ai ragazzi che dovevano fare una partita degna di quello che ha lasciato”.