Napoli-Sassuolo 1-0, con una prodezza di Lobotka Conte aggancia il Milan in classifica

Basta una rete di Lobotka in avvio di gara al Napoli per battere al ‘Maradona‘ il Sassuolo nel match valido per la 21/a giornata di Serie A e ritrovare una vittoria in campionato che mancava da quattro partite. Il centrocampista sloveno risolve la contesa con un tiro al volo dal cuore dell’area di rigore dopo una respinta di Muric sul tiro da posizione defilata di Elmas. Da segnalare per la squadra di Conte altri due infortuni accorsi nel secondo tempo ad Elmas e a Rrahmani, entrambi costretti ad uscire. I campani salgono così a 43 punti in classifica e agganciano momentaneamente il Milan al secondo posto, a meno sei dalla capolista Inter.