Serie A, oggi Inter, Napoli e Juventus: probabili formazioni, orari, quote e dove vederle

E’ ricchissimo il programma degli anticipi di Serie A di oggi, sabato 17 gennaio. Si inizia alle 15 con Udinese-Inter, con i nerazzurri che tenteranno nuovamente l’allungo sul Milan. Seguirà poi alle 18 Napoli-Sassuolo, con i partenopei che cercheranno di ritrovare una vittoria che consentirebbe alla squadra di Conte di consolidare la posizione nel terzetto di testa. Infine alle 20:45 sarà il turno della Juventus che volerà in Sardegna per la sfida contro il Cagliari.

Runjiac: “Contro l’Inter vogliamo sorprendere una seconda volta”

“L’Inter è la squadra migliore d’Italia attualmente, tutti conoscono i loro giocatori e i loro punti di forza. Dobbiamo funzionare molto bene come squadra, loro hanno grande qualità e sono in salute. Si può sorprendere una seconda volta, non ci diamo per sconfitti ma sappiamo che non bisognerà commettere errori se vogliamo avere una possibilità di vittoria. Servirà disciplina e ordine tattico, ma anche coraggio. Se non saremo disposti a prenderci dei rischi in entrambe le fasi è chiaro che diventa complicato fare punti”. Così Kosta Runjaic, tecnico dell’Udinese, in conferenza stampa in vista del match contro l’Inter. “Forse conoscete il film di Woody Allen “Play it again, Sam” (“Provaci ancora, Sam”, ndr): vogliamo riprovarci. Contro il Pisa non ci è mai mancata l’energia e con il giusto contributo di tutti, anche dei subentranti, faremo bene.

I bookmaker premiano l’Inter

I bookmaker credono nella vittoria dell’Inter: come riporta Agipronews, il segno “2” (che ha prevalso negli ultimi due precedenti al Bluenergy Stadium) si gioca infatti a 1,42 su Snai e 1,43 su Better, con il pareggio (che manca da cinque anni) a 4,75 e il colpo interno degli uomini Kosta Runjaic (ultima volta a settembre 2022) a 6,80 volte la posta. Secondo i betting analyst, sarà ancora una volta una sfida con diverse reti come nella tradizione recente: l’Over, esito di otto degli ultimi dieci scontri diretti, è ancora una volta in vantaggio, 1,67, sull’Under, indicato a 2,05. Fra i risultati esatti, un altro 1-2, dopo quello di aprile 2024, paga 8,50. Se l’1-1 vale 7,75, si sale a 67 per un nuovo 3-1 come nell’ultima vittoria interna bianconera. Lautaro Martinez, autore di una doppietta nell’ultimo successo nerazzurro a Udine, comanda in quota goal a 2,25. In scia il compagno di reparto Marcus Thuram (due volte a segno nelle ultime tre giornate) offerto a 2,50 per il settimo sigillo in campionato. Fra i padroni di casa, paga 5 una nuova rete di Keinan Davis all’Inter dopo il rigore trasformato all’andata, ma occhio anche al bis di Arthur Atta (che ha siglato l’1-2 definitivo) a 8 volte la giocata.

Probabili formazioni Udinese-Inter

Runjaic potrebbe passare al 4-4-1-1, con Atta a supporto di Davis. Chivu, dopo il turnover col Lecce, rischiera i titolari Bisseck, Dimarco e Lautaro Martinez dal primo minuto.

Udinese (4-4-1-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet, Kamara; Zanoli, Piorowski, Karlstrom, Ekkelenkamp; Atta; Davis.

Grosso: “Contro il Napoli serve una gara coraggiosa”

“Noi ci prepariamo per fare la nostra gara con il nostro modo. Poi ci sono gli avversari che determinano tante situazioni. Anche in passato siamo stati in grado di saper resistere. In queste gare devi essere bravo a fare prestazione ma a volte può anche non bastare. Arriviamo da due partite complicate, diverse, nella seconda siamo stati in grado di fare delle cose molto belle, peccato non avergli dato grande valore portandole fino in fondo, ma ci servirà per aumentare il nostro bagaglio“. Così Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo, a proposito della trasferta contro il Napoli. Contro i campioni d’Italia i neroverdi dovranno fare a meno di diversi elementi, causa infortuni. “Non abbiamo Pieragnolo e Candé e lo abbiamo perso per questa stagione. Boloca è in fase di recupero, Volpato e Berardi anche, Thorstvedt non ci sarà perché ha tolto i tutori da poco, ha iniziato a corricchiare e ci auguriamo di averlo quanto prima, abbiamo un dubbio su Koné e gli altri sono tutti a disposizione. Siamo 19, viene anche Frangella della Primavera. Dovremo fare una gara coraggiosa, di fatica, contro una squadra forte e contro un allenatore molto bravo. Nelle ultime gare non hanno raccolto quanto meritato e troveremo un avversario di livello che ci creerà delle difficoltà e questo sarà un bell’esame per noi”, ha aggiunto.

Probabili formazioni Napoli-Sassuolo

Conte può contare di nuovo su Juan Jesus in difesa. Neres dovrebbe stringere i denti nel tridente con Elmas e Hojlund. Sul fronte emiliano, Grosso perde Candè per la rottura del crociato, ma ritrova Coulibaly; in attacco spazio a Pinamonti supportato da Fadera e Laurienté.

Spalletti: “Contro il Cagliari è un partita di Champions”

“Focalizzarsi su una partita per volta? È così. Zoom in vuol dire focalizzarsi su una cosa per volta e approfondire quelli che sono i temi su questa cosa qui. Poi Zoom out è un altro tipo di ragionamento che si va a vedere la programmazione e quello che sarà il futuro. Ma attualmente nel mirino c’è solo la partita contro il Cagliari. Questa per noi è la partita di Champions”. Così Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, in vista della sfida contro il Cagliari.

Pisacane: “Contro Juve moltiplicare sforzi, non basterà il 100%”

“Non ci sono calciatori del passato o attualmente juventini che prenderei nella mia squadra. Più che altro penso a noi, al nostro momento, a quello che dovremo provare a fare. Oggi è il tempo di ragionare sull’attualità e non sul fantacalcio. All’andata abbiamo sfidato una Juventus che veniva dal cambio di allenatore poche settimane prima, stiamo lavorando per capire come limitarla, penso che possiamo dire la nostra nell’ambito delle nostre prerogative”. Così il tecnico del Cagliari, Fabio Pisacane, in vista della sfida casalinga contro la Juventus. “Bisognerà moltiplicare tutti gli sforzi, non puoi pensare di fare risultato contro la Juventus facendo il 100%, ma servirà di più: furore, tenacia, attenzione”.

Probabili formazioni Cagliari-Juventus

Pisacane recupera Mina in difesa ma perde Deiola e Folorunsho; davanti unica punta Kilicsoy. Spalletti recupera Gatti e Conceiçao, ma la notizia è la possibile panchina per Yildiz con l’inserimento di Zhegrova dal 1′ nel quartetto offensivo.