Antonio Arena, chi è il 16enne della Roma che ha segnato in Coppa Italia – Le foto

Antonio Arena, il baby attaccante che per dieci minuti ha dato alla Roma l’illusione di poter raggiungere i quarti di finale della Coppa Italia, con il suo gol al 80′ vanificato dal definitivo vantaggio siglato dal Torino al 90′, non ha ancora 17 anni: li compirà il prossimo 10 febbraio. Un giocatore classe 2009 che sta facendo parlare di sé per essere entrato in campo con determinazione degna di un calciatore più ‘maturo’ ed essere riuscito addirittura a siglare una rete davanti al pubblico giallorosso dell’Olimpico.

Antonio Arena: chi è il giovane attaccante

Antonio Arena è un giocatore del 2009, nato in Australia, a Sidney, ma con passaporto italiano perché i suoi nonni paterni sono di origini calabresi. Ha iniziato a giocare da piccolo in Australia, poi è stato portato in Italia dai talent scout del Pescara. Proprio a Pescara ha segnato la sua prima rete tra i professionisti, a 16 anni e 25 giorni, un record. In estate il passaggio alla Roma, dove ha già segnato 5 gol con la Primavera e ora il suo primo gol in prima squadra.

La mossa di Gasperini

Arena è stato la scelta a sorpresa di Gian Piero Gasperini, che lo ha mandato in campo per provare a riprendere una partita che si era messa male. Senza Dovbyk e Ferguson, Gasp sull’1-2 del Torino ha deciso di inserirlo al posto di Bailey. Un minuto dopo, su cross di Wesley, Arena ha svettato di testa e battuto Paleari per il 2-2. Una gioia durata però poco per i tifosi romanisti, a causa del definitivo vantaggio dei granata siglato al 90′ da Ilkhan.

Gasperini: “Arena ha una carica importante”

“Il giovane Arena? Ha una carica agonistica importante, ha forza da vendere e non ha timore. Gioca anche nelle selezioni giovanili della Nazionale. Stiamo parlando di ragazzi giovanissimi e il principio deve essere quello. Se l’obiettivo è valorizzare i ragazzi va bene, basta che sia chiaro e facciamo giocare anche i 16enni e i Primavera. Sono contento per Arena, ha 16 anni. Ora è arrivato un altro giovanissimo, cercheremo di valorizzare questi ragazzi al meglio”, ha detto il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, a fine partita.