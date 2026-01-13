Raspadori, irrompe l’Atalanta: superata la concorrenza della Roma

Giacomo Raspadori è sempre più vicino al ritorno in Italia. Secondo quanto si apprende sull’attaccante dell’Atletico Madrid si è inserita prepotentemente in queste ore l’Atalanta, che ha superato la concorrenza della Roma, in forte pressing sull’ex giocatore del Napoli fin da inizio mercato.

La trattativa è ancora in corso per trovare un’intesa totale tra le parti, ma la ‘Dea’ in questo momento è in vantaggio sulle altre rivali.

Nei giorni scorsi Raspadori, partito dal Napoli a inizio stagione, sembrava ormai vicinissimo alla Roma, e anche il presidente della Lazio, Claudio Lotito, pareva aver dato l’operazione per conclusa e aveva anche lanciato una frecciata all’attaccante della Nazionale, che avrebbe rifiutato proprio un’offerta biancoceleste.

In ogni caso Raspadori, che ha bisogno di giocare con continuità in vista degli spareggi per i Mondiali con l’Italia, cosa che in Spagna non riesce a fare, tornerà quasi sicuramente in Italia. Ma, a quanto pare, non in giallorosso.