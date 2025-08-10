Calciomercato, Raspadori partito per la Spagna: domani visite con Atletico Madrid

Calciomercato: inizia l’avventura in Spagna di Giacomo Raspadori, che lascerà il Napoli per accasarsi all’Atletico Madrid per una cifra attorno ai 26 milioni di euro, bonus inclusi.

Secondo quanto riporta ‘As’ l’attaccante è partito per la capitale spagnola attorno a mezzogiorno, domani sono previste le visite mediche di rito e la firma del contratto che lo legherà ai colchoneros. Il giocatore dovrebbe essere a disposizione per il debutto in campionato domenica 17 agosto contro l’Espanyol.

Sassuolo, preso Candè dal Venezia a titolo definitivo

Il Sassuolo ha acquistato “a titolo definitivo” Fali Candè dal Venezia. Lo comunica il club emiliano in una nota. Nato a Bissau (Guinea-Bissau) il 24 gennaio 1998, Candé cresce calcisticamente in Portogallo, vestendo le maglie di diverse squadre giovanili fino a diventare protagonista in Primeira Liga con il Portimonense, dove colleziona 47 presenze e 3 gol. Nel gennaio 2022 si trasferisce in Francia al Metz, disputando oltre 80 partite tra Ligue 1 e Ligue 2 dove si fa conoscere per le sue qualità nel gioco aereo e nella costruzione dal basso. Approda in Italia nel gennaio 2025 al Venezia, imponendosi subito nella seconda parte del campionato di Serie A con 17 presenze e 1 gol. Punto fermo della Nazionale della Guinea-Bissau, Candé vanta 27 presenze tra Qualificazioni ai Mondiali e Coppa d’Africa.

Lecce, preso Sottil in prestito dalla Fiorentina

Rinforzo nel settore offensivo per il Lecce. Il club pugliese ha annunciato in una nota di “aver acquisito, a titolo temporaneo ed oneroso, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Sottil dall’ACF Fiorentina”.