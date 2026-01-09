Gasperini: i Friedkin, il mercato e le condizioni di Angelino. Cosa ha detto in conferenza

Gian Piero Gasperini torna a parlare del rapporto con i Friedkin, promuove il girone d’andata della Roma e si sofferma sul mercato e sulla situazione dell’infermeria, lasciando un’incognita sulle condizioni di Angelino. Il tecnico dei giallorossi ha incontrato la stampa in conferenza alla vigilia della sfida di campionato contro il Sassuolo, sottolineando subito l’importanza della presenza dei Friedkin a Trigoria.

“Con Friedkin spero contatti sempre più frequenti”

“Il fatto che la proprietà sia qui è un grande segnale. Un segnale che la proprietà è presente e vuole prendere in mano la situazione. Il fatto che rimanga anche per più settimane vuol dire che vuole certamente cercare di prendersi cura di questa squadra, non che non l’abbia fatto in passato, ma lo può fare direttamente con la propria presenza. Le altre cose sono quelle che sono state dette”, ha evidenziato Gasperini, auspicando “che ce ne siano sempre di più” di contatti con la proprietà.

“Abbiamo persone che hanno mille attività, però quando parlo con loro siamo sempre molto in linea su quello che vorrebbero fare e su quello per cui io sono venuto alla Roma a cercare di realizzare. Potremmo farlo, anche se lì è un po’ più complicato. Però mi sento supportato, c’è un aiuto concreto per realizzare le cose. E questo sicuramente ti deve restare”. Per il tecnico “il fatto che la società sia qui, presente per la prima volta da così tanto tempo e in maniera quotidiana, forse vale più dei 36 punti che abbiamo fatto”.

“Molto contento del girone di andata”

In ogni caso, il bilancio al giro di boa del campionato è più che positivo: “Anche in questo caso faccio fatica, ma personalmente sono molto contento. Credo che, come ho detto altre volte, la Roma abbia un nucleo molto forte e molto competitivo. L’obiettivo della Roma, secondo me, è rinforzare sempre la squadra e aumentare la competitività della rosa. C’è una difficoltà, perché ci sono diversi giocatori in scadenza e diversi giocatori in prestito. Quindi, se la Roma deve guardare un po’ più in là, questo non è il pericolo nell’immediato, perché se riusciamo a fare qualcosa a gennaio possiamo solo migliorarci”.

“Non parlo di mercato e Raspadori”

Una riflessione che apre inevitabilmente lo spinoso capitolo mercato, anche se Gasp prova a glissare: “Mi avete mai sentito parlare di mercato? Di Raspadori? C’è qualcuno qui che ha mai parlato di mercato con me? Al telefono, tramite messaggi, privatamente? C’è qualcuno che quest’estate o quest’inverno mi ha sentito parlare di attaccanti, a luglio o agosto? Voi siete bravissimi, informatissimi, io vi leggo, siete fantastici e fate benissimo il vostro mestiere. Però non da me. Io parlo solamente dei giocatori che sono della Roma, perché sono quelli che domani vanno in campo e devono cercare di fare il risultato per la Roma. Un giudizio tecnico? Lo faccio sui miei giocatori”.

E come si spiega il silenzio di Lecce? “Pensavo che voi parlaste della partita, dell’impresa che ha fatto la Roma. Sì, certo, una partita di emergenza: è andata a vincere a Lecce, dando una bella risposta. Invece il discorso si è spostato su altro. È difficile, perché se parli, come quest’estate, dite che ti lamenti degli attaccanti; se non parli, vieni interpretato in tutti i modi. Non parliamo di mercato”.

“Roma in emergenza col Sassuolo, riserbo su Angelino”

Gasperini ha poi fatto il punto della situazione sulle condizioni di alcuni giocatori in vista del match col Sassuolo: “Wesley? Lo vediamo domani, ha uno sforzo muscolare che è abbastanza forte e speriamo che si possa recuperare. Adesso perdiamo Cristante, recuperiamo Mancini ed Hermoso, però perdiamo anche Dovbyk. Insomma, la situazione è sicuramente di emergenza, come lo è ormai da qualche partita”.

Riguardo le condizioni di Angelino, Gasperini si è invece limitato a dire: “E’ un argomento medico sul quale devo mantenere massimo riserbo, perché riguarda la salute. E’ una notizia che possono dare solo i medici. È proprio un problema di salute. Ci auguriamo tutti che possa stare bene e tornare a giocare”.