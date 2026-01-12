Real Madrid, esonerato Xabi Alonso: fatale la sconfitta in Supercoppa contro il Barcellona

Il Real Madrid ha annunciato l’esonero di Xabi Alonso dopo la sconfitta nella finale della Supercoppa spagnola contro il Barcellona. L’annuncio è arrivato attraverso un comunicato diffuso dalla società: “Di comune accordo tra il club e Xabi Alonso, è stato deciso di porre fine al suo mandato come allenatore della prima squadra Xabi Alonso avrà sempre l’affetto e l’ammirazione di tutti i tifosi del Madrid perché è una leggenda del Real Madrid e ha sempre rappresentato i valori del nostro club. Il Real Madrid sarà sempre la sua casa”.

Al suo posto è stato ufficializzata la promozione di Alvaro Arbeloa, ex allenatore del Real Madrid Castilla. Di seguito il comunicato del club di Florentino Perez.

“Il Real Madrid C. F. comunica che Álvaro Arbeloa è il nuovo allenatore della prima squadra. Álvaro Arbeloa è stato allenatore del Castilla dal giugno 2025 e ha svolto tutta la sua carriera di allenatore nel vivaio del Real Madrid dal 2020. Ha allenato la squadra Infantile A nella stagione 2020-2021, vincendo il campionato, la squadra Cadete A nella stagione 2021-2022 e la squadra Juvenil A dal 2022 al 2025. Come allenatore della Juvenil A, ha vinto il triplete nel 2022-2023 (Campionato, Coppa del Re e Coppa dei Campioni) e il Campionato nella stagione 2024-2025. Come giocatore, Álvaro Arbeloa ha fatto parte del Real Madrid in uno dei periodi di maggior successo della sua storia. Ha difeso la nostra maglia tra il 2009 e il 2016, in 238 partite ufficiali. Durante quel periodo ha vinto 8 titoli: 2 Coppe dei Campioni, 1 Mondiale per club, 1 Supercoppa europea, 1 Liga, 2 Coppe del Re e 1 Supercoppa di Spagna. Con la nazionale spagnola, Álvaro Arbeloa ha anche fatto parte di un’epoca storica, vincendo i Mondiali del 2010 in Sudafrica e 2 Europei (2008 e 2012). Ha collezionato 56 presenze in nazionale.