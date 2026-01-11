Spalletti: “Nicola conosce il mestiere, sarà un pericolo in più”

“Siamo sulla buona strada ma c’è da rifarlo tutte le volte. C’è il problema di riportare la squadra nella metà campo avversaria, lì bisogna essere bravi, umili, senza indugi, timori. Dobbiamo rifarlo con la Cremonese, contro un allenatore molto capace che rispetto in tutto”. Così Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A con la Cremonese. “Quando vedo le squadre di Nicola dà l’impressione di conoscere il mestiere, la Serie A – ha spiegato Spalletti – Sa benissimo andare a sfruttare dei momenti della partita che per altri sono momenti normali. Lui ci trova la cosa eccezionale da far fare alla squadra. Ha fatto bene in quasi tutte le parti in cui ha allenato quindi è un pericolo in più per la nostra squadra”.