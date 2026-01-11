Nkunku al 90′ regala al Milan il pareggio sul campo della Fiorentina, passata in vantaggio al 66’con Comuzzo sugli sviluppi di un corner battuto da Gudmundsson. E’ stato un match a due fasi quello di Firenze: primo tempo con Pulisic che più volte sfiora il vantaggio per i rossoneri, secondo con i padroni di casa in versione sprint, capaci di mettere in difficoltà gli avversari sino a trovare la rete del vantaggio. Un gol maturato, per i viola, in una seconda frazione giocata senza le indicazioni dalla panchina di Vanoli, espulso per proteste a pochi istanti dall’intervallo. Con il pareggio odierno il Milan sale a 40 punti, la Fiorentina raggiunge, invece, quota 14.
Serie A, Nkunku salva il Milan, con la Fiorentina finisce 1-1