Pavlovic, i calci al dischetto prima del rigore sbagliato da Stanciu in Milan-Genoa

Il ‘trucco’ di Strahinja Pavlovic sul dischetto del rigore, prima del penalty in pieno recupero fallito da Nicolae Stanciu e che sarebbe costato la sconfitta casalinga al Milan, sta facendo il giro del web.

Il difensore rossonero calpesta, come si vede in un video diventato virale, più volte la zolla del dischetto. Di lì a poco, il genoano spedirà il pallone in tribuna. Un rigore che ha fatto molto discutere e che sarebbe potuto costare un’amara sconfitta agli uomini di Allegri, che avevano appena riacciuffato un match che sembrava perso, con il gol di Leao al 92′. Ma al 95′ ecco il penalty concesso ai rossoblu dall’arbitro Mariani per un fallo di Bartesaghi su Ellertson. Tra le proteste dei giocatori, passano quasi tre minuti prima che si possa battere. Ed è proprio in quel lasso di tempo che Pavlovic mette in atto quella che sembra proprio una ‘strategia’ per rendere più dura la vita dei rigorista scelto dai liguri. Molti se ne accorgono: tra questi l’arbitro, che infatti ammonisce Pavlovic, e anche il tecnico del Genoa, Daniele De Rossi, che subito dopo il fischio finale va a dirgli qualcosa. Ma Stanciu va sul dischetto senza protestare, buttando però via il pallone dei possibili tre punti.