Udinese-Pisa 2-2, pareggio rocambolesco alla Dacia Arena

Termina 2-2 il match tra Udinese e Pisa, valido per la 20esima giornata di Serie A, giocato alla Dacia Arena di Udine. Partita rocambolesca che gli ospiti sembrano aver ben indirizzato al 13′ con la rete del vantaggio siglata da Tramoni. Sei minuti dopo arriva, però, con Kabasele, il gol del pari per i friuliani, che poi raddoppiano al 40′ su calcio di rigore trasformato da Davis. La rete del definitivo 2-2 arriva al 67′ con Henrik Meister che insacca da due passi. Il Pisa sale a 13 punti, gli stessi di Verona e Fiorentina, che domani, domenica saranno impegnate nei match rispettivamente contro Lazio e Milan. L’Udinese sale, invece, a 26 punti, e resta nel centro classifica.

Udinese-Pisa 2-2, il tabellino

Udinese-Pisa 2-2 (2-1 p.t.) – 13′ Tramoni (P), 19′ Kabasele (U), 40′ rig. Davis (U), 67′ Meister (P)

Udinese (3-5-2): Okoye; Solet, Kabasele, Bertola; Kamara (75′ Palma), Miller (75′ Bravo), Karlstrom, Ekkelenkamp (56′ Atta), Zanoli (56′ Piotrowski); Davis, Zaniolo (61′ Gueye). All. Runjaic

Pisa (3-4-1-2): Scuffet; Canestrelli, Caracciolo, Calabresi (90+4′ Coppola); Leris (57′ Toure), Aebischer, Marin (57′ Piccinini), Angori; Tramoni; Meister (90+1′ Hojholt), Moreo. All. Gilardino

Ammoniti: Zaniolo (U); Caracciolo, Marin, Moreo, Coppola (P)

Arbitro: Giovanni Ayroldi di Molfetta