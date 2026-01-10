Como-Bologna 1-1, la riacciuffa Baturina con una magia nel recupero

Finisce 1-1 la partita tra Como e Bologna al ‘Sinigaglia’, valida per la 20esima giornata di Serie A. Dopo un primo tempo caratterizzato da poche occasioni sono gli ospiti a portarsi in vantaggio al 49′ con una conclusione tutt’altro che irresistibile di Cambiaghi con la complicità di Butez. Al 60′, però, lo stesso Cambiaghi viene espulso per una gomitata a Van der Brempt rilevata dopo l’intervento del Var. Il Como quindi spinge e al 94′ trova il pari con una grande conclusione di Baturina, un tiro a giro dal vertice sinistro dell’area di rigore che entra in porta alle spalle di Ravaglia. Il Como sale a 34 punti in classifica e mantiene l’imbattibilità interna, ma perde slancio nella corsa Champions. Il Bologna resta a 27 punti all’ottavo posto.

Como-Bologna 1-1, il tabellino

Como-Bologna 1-1 (0-0 p.t.) – 49′ Cambiaghi (B), 90+4′ Baturina (C)

Como (4-2-3-1): Butez; Moreno (84′ Baturina), Diego Carlos, Kempf, Van der Brempt (63′ Posch); Da Cunha (57′ Caqueret), Perrone; Rodriguez, Paz, Vojvoda (57′ Kuhn); Douvikas. All. Fabregas

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Miranda, Lucumi (26′ Vitik), Heggem, Zortea; Pobega (83′ Sulemana), Freuler (75′ Freuler); Cambiaghi, Fabbian, Rowe (75′ Casale); Castro (75′ Immobile). All. Italiano

Ammoniti: Van der Brempt, Da Cunha, Paz (C); Zortea, Freuler, Ferguson (B)

Espulsi: 58′ Cambiaghi (B) per condotta antisportiva

Arbitro: Rosario Abisso di Palermo