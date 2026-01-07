Napoli-Verona oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

Torna in campo oggi 7 gennaio il Napoli di Antonio Conte: in una partita valida per la 19esima giornata di serie A, ultima del girone d’andata, i partenopei ricevono il Verona al Maradona. L’obiettivo è conquistare i tre punti per restare nel trio di testa con le milanesi. Per il Napoli è una sfida fondamentale anche per il duello a distanza con l’Inter (impegnato a Parma), in attesa dello scontro diretto di domenica sera a San Siro.

Napoli-Verona: le probabili formazioni

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Elmas, Lang; Hojlund.

Verona (3-5-2): Montipò, Bella-Kotchap, Mosquera, Valentini; Fall, Serdar, Gagliardini, Niasse, Bradaric; Giovane, Orban.

Napoli-Verona: orario e dove vederla

Napoli-Verona, partita valida per la 19esima giornata del campionato di Serie A, è in programma alle 18.30 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Zona Dazn 1 (214).