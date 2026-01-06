Pisa-Como 0-3, lariani al quarto posto

Terza vittoria consecutiva del Como di Cesc Fabregas che si porta momentaneamente al quarto posto in classifica. All’Arena Garibaldi la formazione lariana ha superato il Pisa per 3-0 nella gara valida per la 19ma giornata di serie A.

Dopo un primo tempo con poche occasioni da rete, il match viene sbloccato da Perrone al 68′ con un sinistro dal limite. Al 76′ il raddoppio firmato da Douvikas con un preciso diagonale. All’85’ il Pisa sbaglia un rigore con Nzola che si fa parare il tiro da Butez. Non fallisce invece Douvikas dal dischetto per un penalty fischiato al 95′ per un atterramento in area. Con questo risultato il Como raggiunge a 33 punti la Roma e la Juventus, impegnate in trasferta questa sera rispettivamente contro il Lecce (alle 18) e il Sassuolo (20.45).

Prima Perrone, poi doppio Douvikas: il Como domina a Pisa! ✅#PisaComo pic.twitter.com/kymBQ0WSK8 — Lega Serie A (@SerieA) January 6, 2026

Fabregas: “Classifica? Non la guardo mai, non è un nostro obiettivo”

“La cosa importante è che la squadra continui a crescere e migliorare. Complimenti al Pisa, ha fatto nove pareggi. Abbiamo avuto momenti difficili e trovato la soluzione dopo il primo tempo. C’è stata in noi un po’ di superficialità, come il rigore concesso. Sono dettagli che possono marcare la differenza”, ha detto a Sky Sport Cesc Fabregas dopo la vittoria sul Pisa.

“La classifica? Non la guardo mai, non mi piace e non è il nostro obiettivo ora, speriamo che arrivi il momento e un giorno se ne parli. Ma dobbiamo essere attenti a chi siamo, vogliamo arrivare un giorno lì ma c’è un processo, siamo una squadra giovane, piano piano continueremo a migliorare e crescere”. “Giocatori italiani in rosa? E’ un piano e penso sia giusto che nel futuro possano giocare nel Como. Ho detto tante volte che questo è un obiettivo del club”.

Pisa-Como: il tabellino

Pisa (3-5-2): Semper; Caracciolo (86′ Hojholt), Canestrelli, Coppola; Touré, Piccinini (77′ Lorran), Aebischer (77′ Esteves), Marin (64′ Léris), Angori; Tramoni (64′ Moreo), Nzola. Allenatore: Alberto Gilardino

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic (64′ Vojvoda), Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha (64′ Caqueret); Kuhn (78′ Baturina), Paz (88′ Sergi Roberto), Rodriguez (88′ Posch); Douvikas. Allenatore: Cesc Fabregas

Gol: 68′ Perrone (C), 76′ 90+6′ rig. Douvikas (C)

Ammoniti: Aebischer (P), Da Cunha (C), Ramon (C), Coppola (P)

Espulsi: nessuno