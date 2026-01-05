Amorim, ufficiale l’esonero del tecnico del Manchester United

Ruben Amorim non è più l’allenatore del Manchester United. Con una nota sul suo sito internet, il club inglese ha annunciato l’esonero del 40enne tecnico portoghese dopo un altro pareggio contro il Leeds United. I Red Devils sono a 17 punti dalla capolista Arsenal e arrivano da un dicembre difficile, con una sola vittoria nelle ultime cinque partite. Secondo i media britannici Darren Fletcher, attuale allenatore della squadra giovanile ed ex centrocampista del Manchester United, dovrebbe assumere la carica di allenatore ad interim.

Il comunicato del Manchester United

“Ruben Amorim ha lasciato il suo incarico di allenatore del Manchester United. Ruben è stato nominato nel novembre 2024 e ha guidato la squadra alla finale di UEFA Europa League a Bilbao a maggio. Con il Manchester United al sesto posto in Premier League – si legge nel comunicato – la dirigenza del club ha deciso, a malincuore, che è il momento giusto per un cambiamento. Questo darà alla squadra la migliore opportunità di piazzarsi al primo posto in Premier League“. Il club “desidera ringraziare Ruben per il suo contributo e gli augura il meglio per il futuro. Darren Fletcher guiderà la squadra mercoledì contro il Burnley“.

La frecciata di Amorim

L’esonero arriva inoltre all’indomani della presa di posizione di Amorim, che aveva ricordato alla stampa di essere allo United “per fare il manager, non semplicemente l’allenatore”. Dichiarazioni che sono risuonate come una sfida aperta alla proprietà e che, assieme ai risultati non all’altezza delle aspettative, hanno spinto la società a cambiare.

Le statistiche di Amorim sulla panchina del Manchester United

Durante i suoi 14 mesi con i Red Devils, Amorim, subentrato a Erik ten Hag nel novembre 2024, ha mantenuto un andamento altalenante. Il bilancio complessivo parla di 24 vittorie, 17 pareggi e 21 sconfitte in 62 partite totali, con una percentuale di vittorie di circa il 38.7%. Se si considera solo la Premier League, è stato proprio il campionato il punto debole della sua gestione, con sole 15 vittorie su 46 match, una media punti di circa 1.20 a partita e la stagione scorsa chiusa al 15esimo posto. Nota certamente più positiva è stato il percorso europeo della stagione 2024/25, culminato nella finale di Bilbao, con un record di 8 vittorie su 11 gare nella competizione.

Chi è Darren Fletcher

Darren Fletcher è un ex calciatore scozzese, centrocampista, famoso per la sua lunga carriera al Manchester United. Cresciuto nelle giovanili del Manchester United, è stato un giocatore chiave, spesso definito il “jolly” di Sir Alex Ferguson, apprezzato per la sua intelligenza e duttilità tattica. Con i Red Devils ha collezionato 223 presenze tra il 2003 e il 2015, segnando anche 18 gol. Sul finire della carriera ha indossato anche le maglie del West Bromwich Albion e dello Stoke City. Capitano della Nazionale scozzese, ha collezionato 80 presenze con la Tartan Army. Dopo il ritiro, è entrato nello staff tecnico del Manchester United, diventando allenatore della formazione Under-18 e dirigente tecnico.