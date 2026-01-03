Atalanta-Roma oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

La Roma di Gian Piero Gasperini oggi, 3 gennaio, è attesa, per la 18esima giornata di serie A, dalla difficile trasferta di Bergamo sul campo di quell’Atalanta che proprio Gasperini ha reso grande e che affronta da ex per la prima volta. I giallorossi scenderanno in campo conoscendo già il risultato della Juventus, che li segue a un solo punto di distacco dal quarto posto che vale la qualificazione Champions.

Gasperini: “Bello salutare tifosi Atalanta, ma in campo no prigionieri”

“L’accoglienza a De Rossi è stata molto bella e meritata, spero di non ripeterla a fine partita. Per quanto mi riguarda, conoscendo i bergamaschi sarà molto bello salutarci però dopo in campo ognuno per sé, senza prigionieri”. Così l’allenatore della Roma Gian Piero Gasperini nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Atalanta, sua ex squadra. Se Gasperini è cambiato rispetto a Bergamo? “Non credo, spero di no, spero di essere me stesso nel bene e nel male. Mi porto dietro le mie caratteristiche. Quello che per me è importante è aver fatto presa su questo spogliatoio. Poi bisogna fare risultati e andare avanti – ha aggiunto – ma l’importante è avere tolto quello scetticismo iniziale. Per me non è stato facile cambiare vita. Professionalmente sono in una situazione che mi stimola, che mi dà la possibilità di fare un bel lavoro”. “Non sono diverso da Bergamo: quando abbiamo vinto l’Europa League ero convinto che avremmo potuto ambire a qualcosa di più. Anche per questo mi sono venuti a cercare da Roma”, ha detto ancora Gasperini.

“Ho lasciato Atalanta in alto, felice di essere alla Roma”

“Torno a Bergamo con molto piacere, sono stato 9 anni. Con l’Atalanta è una bella storia, ci sarà tempo per ricordarla. Tutto è iniziato con il presidente Antonio Percassi, siamo cresciuti sempre con grande sintonia. A un certo punto la proprietà è cambiata e anche la figura dell’allenatore è stata vista in modo diverso”, ha ricordato Gasperini. “L’Europa League secondo me non è stato il punto massimo. Era una società ricca che ha fatto risultati incredibili, con bilanci di utili. È stato straordinario. Crescere continuamente, credo abbia dato anche fastidio. Una città piccola, ma molto compatta – ha aggiunto – è stata la vera forza. Ho cercato di lasciare la squadra il più in alto possibile. Ha potuto vendere alcuni giocatori come Retegui, Piccoli, senza toccare un patrimonio, ho lasciato un grande valore. Sono contento di essere venuto a Roma, nella situazione apparentemente più difficile, ma non per me. Quello che stiamo provando a fare con la società e la squadra potrebbe essere qualcosa di gratificante e io ci credo molto”, ha aggiunto.

Palladino: “Gasperini in storia Atalanta, è sfida stimolante”

“Gasperini ha fatto qualcosa che resterà indelebile nella storia della società. Affrontare un allenatore così bravo è molto stimolante. L’ho avuto come allenatore e so cosa chiede”. Così l’allenatore dell’Atalanta Raffaele Palladino nella conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Roma del grande ex Gasperini. “Deve comunque essere stimolante per tutti. Mi aspetto una grande prova, anche d’orgoglio”, ha aggiunto. “Sappiamo che dobbiamo fare punti con le squadre che ci precedono in classifica, contro la Roma vogliamo fare una grande prestazione”, ha detto ancora Palladino. “Vogliamo iniziare il 2026 con grande entusiasmo e ottimi propositi, sappiamo che non sarà facile, ma la vogliamo affrontare con grande intensità”, ha aggiunto.

“Voglio vedere un’Atalanta intraprendente. Sarebbe importante trovare una vittoria contro una squadra che lotta per le prime posizioni e regalare una grande prestazione ai nostri tifosi. Affrontiamo una squadra in salute, che prende pochi gol. Ma dobbiamo avere fiducia e giocare con grande intensità”, ha dichiarato ancora Palladino. “Conosciamo bene il credo calcistico di Gasperini – ha sottolineato – e quello di indelebile che ha fatto a Bergamo insieme alla società. Ma ora siamo concentrati sul presente, consapevoli di avere una società solida e ambiziosa, e una squadra forte”. “L’Atalanta è in lotta su tre fronti: campionato, Champions League e Coppa Italia. Dobbiamo guardare al futuro con entusiasmo e grandi motivazioni”, ha concluso.

Atalanta-Roma: le probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1) Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, de Roon, Zalewski; De Ketelaere, Sulemana; Scamacca.

Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, de Roon, Zalewski; De Ketelaere, Sulemana; Scamacca. Roma (3-4-2-1) Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Kone, Cristante, Wesley; Soule, Dybala; Ferguson.

Atalanta-Roma: orario e dove vederla

La partita Atalanta Roma è in programma alle 20.45. Sarà visibile su Dazn, su Sky (Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251) e in streaming su Sky Go, Now e sull’app di Dazn.