Juventus-Lecce oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

Torna in campo oggi 3 gennaio la Juventus di Luciano Spalletti, che riceve in casa il Lecce per la 18esima giornata di serie A, e punta ai tre punti per restare agganciata al treno di testa. La Juve è infatti quinta ma a un solo punto di distacco dalla Roma, impegnata sul difficile campo di Bergamo contro l’Atalanta.

Spalletti: “Juve ha lavorato bene, contro Lecce gara difficile”

“I calciatori hanno lavorato bene nonostante le festività, li ho visti determinati a sviluppare cosa fare. Si è parlato anche dell’anno nuovo, gli ho chiesto di fare bene questi allenamenti per dare continuità e attenzione come nelle partite precedenti. Magari con qualcosa di nuovo che possa renderci ancora più forti. Sono loro i protagonisti, che devono trovare situazioni nuove fuori dal ruolo e dal preordinato”. Così l’allenatore della Juventus Luciano Spalletti alla vigilia della partita di campionato contro il Lecce. “La partita non è facile, conosco bene molte persone al Lecce tra cui Di Francesco che era con me alla Roma e con cui siamo amici. È un allenatore modernissimo, che ha sempre fatto un calcio molto propositivo. Sarà una partita aperta, loro vengono a pressare e hanno fatto buone partite. Ci sarà bisogno di tutta la nostra forza”, ha aggiunto.

“Tante partite ravvicinate, Juve ha bisogno di tutti”

“Non è facile preparare tante partite così ravvicinate, ma alla Juve ho trovato uno staff di persone che sanno lavorare. Ho con me 4 collaboratori di primissima qualità e così si riesce a lavorare su più fronti e preparare le partite. È chiaro che qualche muscolo andrà in sofferenza, c’è da stare svegli perché c’è bisogno di tutti. Di cambiare qualcosa, cercheremo di farlo perchè chi è subentrato ha fatto vedere che la panchina non è solo un luogo d’attesa”, ha detto ancora. “Spesso hanno ribaltato il discorso dello scorrimento della partita, ormai è fondamentale. A volte si decide di far entrare dopo il calciatore forte anche per spaccare e ribaltare l’equilibrio della partita”, ha aggiunto.

“Spero che il 2026 sia un anno di soddisfazioni per i tifosi della Juve”

“Sono soddisfatto perché ho sempre visto i calciatori andare a cercare cose nuove. Io glielo ho detto in maniera chiara: i protagonisti nel calcio moderno sono loro”, ha sottolineato il tecnico bianconero. “Sono loro a non doversi sentire ingabbiati, a cercare una posizione in questo disordine organizzato. In campo devi essere veloce e sono contento nel vedere cose nuove, c’è questa ricerca e già il fatto di avere questa curiosità mi rende soddisfatto. Abbiamo dei margini per migliorare, di fare qualcosa di più e anzi se non lo facciamo abbiamo sprecato delle potenzialità”, ha aggiunto. “Sono soddisfatto, spero che il 2026 sia un anno che dia soddisfazioni ai nostri tifosi. Abbiamo l’urgenza di farlo, bisogna essere professionisti e cercare di fare il meglio possibile”, ha detto ancora Spalletti.

Juventus-Lecce: le probabili formazioni

Juventus (3-5-2) : Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Koopmeiners, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Openda, Yildiz.

: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Koopmeiners, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Openda, Yildiz. Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh; Pierotti, Stulic, Banda.

Juventus-Lecce: orario e dove vederla

La partita tra Juventus e Lecce è in programma alle 18 all’Allianz Stadium a Torino. Il match sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn.