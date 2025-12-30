Calciomercato, il Barcellona pensa a Vlahovic. Roma tra Raspadori e Zirkzee

In attesa del via ufficiale il 1° gennaio, il calciomercato invernale è già entrato nel vivo con alcune operazioni già definite e diverse trattative che sono già state intavolate tra i club. Il primo colpo messo a segno è quello del Milan, che giocando d’anticipo si è già assicurato il centravanti tedesco Niclas Füllkrug in prestito dal West Ham. Il giocatore ha già svolto le visite mediche e ieri era in tribuna a San Siro per assistere a Milan-Verona, si attende solo l’ufficialità per consentire a Füllkrug di mettersi a disposizione di Max Allegri.

Milan che resta una delle squadre più attive: sistemato l’attacco ora il ds Ighli Tare vuole regalare al tecnico anche un rinforzo in difesa. I nomi che circolano sono quelli dell’esperto inglese Eric Dier del Monaco, così come il francese Axel Disasi del Chelsea (che piace però anche alla Roma).

Juventus a caccia di un centrocampista

Protagonista sul mercato conta di essere anche la Juventus, con l’ad Damien Comolli e il dt François Modesto al lavoro per regalare a Luciano Spalletti giocatori funzionali alla sua idea di gioco. Non è un mistero che il tecnico toscano vorrebbe un centrocampista con capacità di regia, diverso da Manuel Locatelli. Il nome da tempo sulla lista è quello del danese Pierre-Emile Højbjerg del Marsiglia, ma piace anche l’austriaco Xaver Schlager in scadenza con il Lipsia. In Italia occhi puntati su Davide Frattesi dell’Inter e il regista del Parma Adrian Bernabé. Ma in queste ore la dirigenza bianconera è all’opera soprattutto per trovare l’accordo con Kenan Yildiz per il rinnovo del contratto. Obiettivo blindarlo fino al 2031.

Kenan Yildiz, Torino, 20 dicembre 2025 (Credit Image: Â© Jonathan Moscrop/Sportimage/Cal Sport Media) (Cal Sport Media via AP Images)

Il Barcellona segue Vlahovic

In uscita novità dalla Spagna su Dusan Vlahovic. Secondo il sito di Marca il Barcellona avrebbe preso i primi contatti con l’ex giocatore della Fiorentina, che andrà in scadenza con la Juve a giugno 2026. Si tratta di un primo contatto con cui il club catalano spera di mettere le basi per una possibile intesa. La scorsa estate tra Vlahovic e la Juventus non si è arrivati ad un rinnovo, con il calciatore serbo che è tornato in campo sapendo di essere entrato nell’ultimo anno del suo contratto.

L’obiettivo del Barça è acquisire un giocatore a parametro zero (la prima opzione è aspettare il mercato estivo) o negoziare un trasferimento in questa stessa finestra a condizioni molto favorevoli. Il Barcellona sta lavorando da tempo a un possibile sostituto di Lewandowski, il cui futuro rimane incerto, e l’interesse per l’attaccante serbo è sul tavolo.

Roma su Raspadori e Zirkzee

Altra squadra attiva già da tempo è la Roma, alla ricerca di almeno un attaccante se non due. I nomi su cui il ds Fred Massara sta lavorando da tempo sono quelli di Jack Raspadori e Joshua Zirkzee. L’attaccante della Nazionale dovrebbe arrivare dall’Atletico Madrid con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, ma gli spagnoli chiedono un obbligo.

Si tratta a oltranza anche con il Manchester Utd per l’attaccante ex Bologna, che farebbe carte false per tornare in Italia. Qui le richieste del club inglese sono alte e prima bisogna cedere almeno uno tra Evan Ferguson, Artem Dovbyk e Tommaso Baldanzi. Roma al lavoro anche per rinforzare la difesa, con il rumeno Radu Dragusin del Tottenham come obiettivo principale, insiema a quello del già citato Disasi del Chelsea.