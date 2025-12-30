Calciomercato, il Barcellona pensa a Vlahovic. Roma tra Raspadori e Zirkzee

In attesa del via ufficiale il 1° gennaio, il calciomercato invernale è già entrato nel vivo con alcune operazioni già definite e diverse trattative che sono già state intavolate tra i club. Il primo colpo messo a segno è quello del Milan, che giocando d’anticipo si è già assicurato il centravanti tedesco Niclas Füllkrug in prestito dal West Ham. Il giocatore ha già svolto le visite mediche e ieri era in tribuna a San Siro per assistere a Milan-Verona, si attende solo l’ufficialità per consentire a Füllkrug di mettersi a disposizione di Max Allegri.
Milan che resta una delle squadre più attive: sistemato l’attacco ora il ds Ighli Tare vuole regalare al tecnico anche un rinforzo in difesa. I nomi che circolano sono quelli dell’esperto inglese Eric Dier del Monaco, così come il francese Axel Disasi del Chelsea (che piace però anche alla Roma).
Juventus a caccia di un centrocampista
Protagonista sul mercato conta di essere anche la Juventus, con l’ad Damien Comolli e il dt François Modesto al lavoro per regalare a Luciano Spalletti giocatori funzionali alla sua idea di gioco. Non è un mistero che il tecnico toscano vorrebbe un centrocampista con capacità di regia, diverso da Manuel Locatelli. Il nome da tempo sulla lista è quello del danese Pierre-Emile Højbjerg del Marsiglia, ma piace anche l’austriaco Xaver Schlager in scadenza con il Lipsia. In Italia occhi puntati su Davide Frattesi dell’Inter e il regista del Parma Adrian Bernabé. Ma in queste ore la dirigenza bianconera è all’opera soprattutto per trovare l’accordo con Kenan Yildiz per il rinnovo del contratto. Obiettivo blindarlo fino al 2031.
Il Barcellona segue Vlahovic
In uscita novità dalla Spagna su Dusan Vlahovic. Secondo il sito di Marca il Barcellona avrebbe preso i primi contatti con l’ex giocatore della Fiorentina, che andrà in scadenza con la Juve a giugno 2026. Si tratta di un primo contatto con cui il club catalano spera di mettere le basi per una possibile intesa. La scorsa estate tra Vlahovic e la Juventus non si è arrivati ad un rinnovo, con il calciatore serbo che è tornato in campo sapendo di essere entrato nell’ultimo anno del suo contratto.
L’obiettivo del Barça è acquisire un giocatore a parametro zero (la prima opzione è aspettare il mercato estivo) o negoziare un trasferimento in questa stessa finestra a condizioni molto favorevoli. Il Barcellona sta lavorando da tempo a un possibile sostituto di Lewandowski, il cui futuro rimane incerto, e l’interesse per l’attaccante serbo è sul tavolo.
Roma su Raspadori e Zirkzee
Altra squadra attiva già da tempo è la Roma, alla ricerca di almeno un attaccante se non due. I nomi su cui il ds Fred Massara sta lavorando da tempo sono quelli di Jack Raspadori e Joshua Zirkzee. L’attaccante della Nazionale dovrebbe arrivare dall’Atletico Madrid con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, ma gli spagnoli chiedono un obbligo.
Si tratta a oltranza anche con il Manchester Utd per l’attaccante ex Bologna, che farebbe carte false per tornare in Italia. Qui le richieste del club inglese sono alte e prima bisogna cedere almeno uno tra Evan Ferguson, Artem Dovbyk e Tommaso Baldanzi. Roma al lavoro anche per rinforzare la difesa, con il rumeno Radu Dragusin del Tottenham come obiettivo principale, insiema a quello del già citato Disasi del Chelsea.