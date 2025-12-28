Milan-Verona oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

Torna in campo oggi 28 dicembre il Milan di Allegri, che ospita a San Siro il Verona per provare a chiudere il 2025 con una vittoria dopo la delusione in Supercoppa. I rossoneri cercano i tre punti anche per restare agganciati alla vetta della classifica.

Allegri: “Verona squadra scorbutica, Leao out”

“Loro sono una squadra scorbutica e dobbiamo fare una partita ordinata, migliorando la fase difensiva, che nelle ultime gare è un po’ venuta a mancare”. Così Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, in conferenza stampa in vista della sfida contro il Verona. Sugli infortunati dichiara: “Leao ha un fastidio che non gli consente di scattare e non sarà della partita, Nkunku quindi potrà essere utile. Fullkrug è arrivato sorridente ed è contento di essere al Milan, è soprattutto volenteroso, dal 2 gennaio sarà a disposizione. Gabbia, invece, è fuori e vedremo se ci sarà col Cagliari, sennò rientrerà con il Genoa. Fofana sta bene, mentre Gimenez sta facendo rieducazione alla caviglia”.

“La corsa per i primi quattro posti? È una cosa molto difficile arrivarci. È importante arrivare a marzo dentro le prime quattro o comunque restare attaccati”, ha aggiunto Allegri, spiegando: “Da domani col Verona, fino al 15 febbraio a Pisa, avremo nove partite, di cui tre in casa e sei in trasferta. Sono due mesi molto importanti e dobbiamo restare nel gruppo di testa. Per far questo cerchiamo di fare una bella prestazione domani, con pazienza perché il Verona può spaccarti la partita in due. E tutto passa da una buona fase difensiva”.

Milan-Verona: le probabili formazioni

Milan (3-5-2) : Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Salemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Nkunku.

: Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Salemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Nkunku. Verona (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Fall, Serdar, Ajayi, Bernede, Valentini; Giovane, Mosquera.

Milan-Verona: orario e dove vederla

La partita tra Milan e Verona è in programma alle 12.30 a Milano, allo stadio di San Siro, e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn.